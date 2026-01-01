我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%

瑞士酒吧惡火疑香檳瓶插仙女棒釀禍 畫面曝光

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

編譯張佑生／即時報導
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）
LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

南韓電池三大企業LG能源解決方案、SK On和三星SDI正面臨嚴峻挑戰。美國川普政府上台後，電動車補助金政策變化導致EV需求停滯，LG的13.5兆韓元（約93億美元）供應合約作廢，SK On延遲工廠擴建，其他相關企業如L&F和Posco Future M也遭受合約縮減或撤退衝擊。業界稱這為「契約作廢的惡夢」，迫使企業調整生產線，尋求新出路。

南韓中央日報2日報導，電動車市場低迷的同時，鋰價格卻大幅上漲，2025年達到每公斤新台幣530元的高點。這主要由能源儲存系統（ESS）需求爆發驅動，預計2027年全球鋰需求中ESS成長率達211.9%，遠超EV的74.3%。AI數據中心電力需求激增，讓ESS成為核心設備，南韓企業視此為轉型機會。

三大企業積極轉向ESS事業。LG能源解決方案計畫2027年起在國內工廠生產磷酸鋰鐵（LFP）電池，SK On將美國和南韓EV產線轉為ESS用，三星SDI則今年開始在美國量產LFP電池。南韓政府推出的1兆韓元規模ESS採購合約成為關鍵戰場，企業全力爭取穩定訂單。

「ESS 中央契約」 是南韓政府（產業通商資源部、韓國電力公社KEPCO與韓國電力交易所KPX）推出的能源儲存系統（ESS）中央採購合約制度。

去年第一次ESS合約中，三星SDI拿下76%，LG佔餘額。今年第二次合約預計2月選定優先談判對象，業界視受注金額外，更重視穩定供應以緩解EV不振衝擊。專家指出，ESS需求將持續成長，成為企業脫離EV依賴的救命稻草。

整體而言，南韓電池業界正經歷結構性轉型，從EV高度依賴轉向ESS多元化。鋰價上漲與政策變動雖帶來危機，但也開啟新機遇。企業全力投入政府合約，盼藉此穩固基礎，應對全球市場波動。未來ESS是否成為新成長引擎，備受關注。

南韓 三星 電動車

上一則

日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參加

延伸閱讀

韓媒評李在明訪中：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀

韓媒評李在明訪中：核潛艇等議題仍棘手不容過度樂觀
繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施
免簽紅利持續釋放 南韓遊客到中國「跨海迎新」

免簽紅利持續釋放 南韓遊客到中國「跨海迎新」
每年創造5.5兆韓元效益…睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

每年創造5.5兆韓元效益…睽違3年9個月 BTS官宣3月回歸

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
美軍沖繩基地。(美聯社)

共同社：駐日美軍移師關島計畫調整 考量台灣有事

2025-12-27 15:52

超人氣

更多 >
公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境

冷眼集／軍演3個驚悚鏡頭 解放軍如入無人之境
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」