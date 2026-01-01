瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士 滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年 夜派對，數百名參與者擠在地下室如火如荼地慶祝時，卻突然發生大火。《每日電訊報》報導，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關，而在狹窄擁擠的地下室內點燃酒瓶仙女棒的場面，其實過去就曾出現在「星座酒吧」的宣傳影片之中。

The basement of Le Constellation can be reached via a narrow staircase. This video shows that fire was already used in 2017. pic.twitter.com/lNYnrAmoRd — ᗰᗩᖇᑕEᒪ ᐯᗪ ᗷEᖇG (@marcelvandenber) 2026年1月1日

▲ 影片來源：X平台＠marcelvandenber（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Sur ces images, la serveuse portant les bouteilles de champagne accompagnées de bougies-volcan + la mousse synthétique tapissant le plafond.



Dans les vidéos, les premières secondes/minutes de combustion.#CransMontana #Valais #Suisse #Schweiz #BarConstellation #LeConstellation https://t.co/0DVzUqJqD3 pic.twitter.com/XW5StROGTk — Paul Trismuth (@PaulTrismuth) 2026年1月1日

▲ 影片來源：X平台＠PaulTrismuth（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據「星座酒吧」先前於社群媒體發布的宣傳影片，戴著安全帽的女服務生在店內走動，揮舞著唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）酒瓶，瓶口噴出的煙火距離橫梁式天花板相當接近。事發當晚酒吧內擠滿年輕人，年齡多半介於15至20歲之間。一名目擊者形容，「派對當時正熱鬧，音樂超嗨，香檳一直開」，並且看到女服務生將插有點燃仙女棒的酒瓶舉向天花板。

根據轉述，一名男調酒師將手持插有仙女棒香檳瓶的女服務生扛在肩上，穿梭在人群之中。她將香檳瓶高高舉起，結果點燃了木製天花板，火焰在短短數秒內迅速蔓延，形成火球吞噬整個場地，屋頂坍塌，將仍受困其中的人壓住。

法國女子艾瑪接受法媒BFMTV採訪時指出，有些酒瓶離天花板太近，因此起火，整個天花板都燒起來了，火勢擴散得非常快。另一名法國女子阿爾芭娜則表示，她看到煙火在瓶子裡點燃後，天花板著火了，「顯然是一場意外。」

克蘭蒙丹納地方政府先前已禁止在新年慶祝活動期間燃放煙火與仙女棒，原因是過去一個月降雨量偏低，環境異常乾燥，增加火災發生及迅速蔓延的風險。一名公車司機受訪時談及引發火災的仙女棒直言：「這種東西在很多夜店都已經禁止，絕對不該出現在人多的地方。這是一場徹頭徹尾的悲劇。」