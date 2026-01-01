高市早苗搬進日本首相公邸 自稱還沒遇到鬼怪

我的頻道

圖為上月20日高市早苗在東京舉行的「中亞+日本」高峰會與中亞各國領袖會面。(路透)
圖為上月20日高市早苗在東京舉行的「中亞+日本」高峰會與中亞各國領袖會面。(路透)

日本首相高市早苗於去年12月29日從眾議院議員宿舍搬遷到了首相公邸，之後她在社群媒體表示，還沒遇到傳說的「鬼怪」。

共同社報導，高市早苗於社群媒體X平台發文指出，要在剛入住的公邸過年，還沒遇到傳說的「鬼怪」。

日本首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，從2005年開始作為公邸。

歷任首相包括小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人與野田佳彥，都在任內入住公邸，但安倍第2任期和菅義偉執政期間，近9年都未入住，直到岸田文雄2021年12月搬進公邸。

首相公邸作為官邸時代，1932年發生「五一五事件」，時任首相犬養毅遭闖入的年輕軍官刺殺身亡。

1936年發生「二二六事件」，又有年輕軍人闖入，企圖刺殺時任首相岡田啟介，岡田在危難中逃過一劫，但妹夫不幸身亡。

前述這些事件也使公邸出現鬧鬼傳聞，住在裡面的人反應過「很冷」、「空間太大，讓人難以冷靜」，但岸田文雄曾於入住後說「還沒有見過」。

在高市早苗之前的上一位首相石破茂也住過公邸，他於入住前曾被問及鬧鬼傳聞時回應：「我們這一代是看（漫畫）『小鬼Q太郎』長大的，所以不怎麼害怕。」

