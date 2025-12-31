我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄贈金與正「禁忌的禮物」 北韓禁忌被打破背後玄機？

法式吐司新作法變成鹹味早餐 也可加入亞洲風味

俄贈金與正「禁忌的禮物」 北韓禁忌被打破背後玄機？

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓大使申紅哲（左）代表收下金與正的肖像畫。（取材自俄國外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃Telegram）
北韓大使申紅哲（左）代表收下金與正的肖像畫。（取材自俄國外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃Telegram）

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞．扎哈羅娃12月30日在自己的社群平台透露，透過駐俄北韓大使申紅哲，收到來自北韓勞動黨副部長金與正的新年禮物。扎哈羅娃作為回禮，贈送了金與正的肖像畫。

在北韓體制中，最高指導以外的人物進行贈禮，長期以來被視為禁忌。人們強烈認為只有最高領導人才能賜予禮物，私人贈答被視為「宗派（派閥）的溫床」或「助長對特定幹部的個人崇拜」，因此受到嚴格管制甚至禁止。從這個意義上來說，金與正的「禮物外交」極其罕見。

旅日北韓專家高英起認為，金與正是兄長金正恩總書記的代言人，負責對外傳達訊息，在有事時也有可能成為繼承人。另一方面，最近金正恩的親生女兒金珠愛作為繼承人的呼聲愈來愈高。北韓國內對兩人的報導方式有明顯差異。

扎哈羅娃贈送的金與正肖像畫，是世界知名的俄羅斯畫家尼卡斯．薩弗羅諾夫的作品，並介紹稱「一夜完成」。薩弗羅諾夫也曾繪製普亭於2025年3月贈給美國總統川普的肖像畫。社群平台上還發布了申紅哲遞交禮物的影片，以及疑似金與正贈送的大型花瓶照片。

南韓獨立媒體Sand Times報導，俄羅斯一方僅為一管理職的外交部發言人，卻與北韓最高指導者的血親互贈禮物，很不尋常。南韓外交人士考慮到金與正的職級為副部長，認為這是相當於次長級或助理部長級的儀禮性交流。

這次的贈禮與金正恩和普亭互發新年賀電的動作重疊，被視為向國內外誇示北俄關係緊密的表演。另一方面，也有分析認為背後存在北韓對戰爭結束後的強烈不安。國策研究所相關人士指出，「這顯示了外交上孤立的北韓，正拚命試圖留住俄羅斯的現實」。

北韓 金與正 俄羅斯

上一則

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10% 但關鍵問題仍未解

下一則

日本能登半島強震滿2周年 1.8萬人仍未完成永久安置

延伸閱讀

俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施

俄羅斯稱普亭官邸遭烏無人機襲擊 美官員質疑目標為軍事設施
普亭新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利

普亭新年談話 稱俄羅斯相信會在烏克蘭贏得勝利
俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普亭官邸

俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普亭官邸
金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

金正恩致普亭新年賀電 強調北韓俄國共患難情誼

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？