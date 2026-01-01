億萬富豪跨年最熱門地點 這座小島擠滿豪華遊艇

我的頻道

編譯吳孟真／綜合31日電
年關將近，億萬富豪紛紛湧入溫暖的加勒比海跨年。（美聯社）

億萬富豪湧入溫暖的加勒比海迎接2026年。數據顯示，這次超富們的熱門跨年據點，非聖巴茨島（St. Barts）莫屬，貝佐斯NBA球隊老闆的遊艇，都被目擊在此出現。

加勒比海的法屬聖巴茨島，常吸引富商名流與他們的隨行人員前往，如今成為全球前0.001%富裕人士的非官方跨年勝地。這座島上房價每晚動輒上萬美元，港口擠滿豪華遊艇。其他受富豪歡迎的地點，還有安地卡島（Antigua）和卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）。

根據追蹤船舶動向的MarineTraffic數據，亞馬遜創辦人貝佐斯和妻子桑切斯在克羅拉多州的亞斯本共度聖誕節後，他5億美元的超級遊艇「Koru」被目擊出現在聖巴茨島附近。這座遊艇全長417英尺，甲板上有座大型泳池。

Meta執行長祖克柏的387英尺超級遊艇「Launchpad」位於墨西哥的卡波聖盧卡斯附近，該地近年憑藉自然景觀、私人機場和便於從事水上活動的條件，成為億萬富豪聚集的熱門地點。 

NBA獨行俠隊老闆、共和黨大金主艾德森（Miriam Adelson）的遊艇「Queen Miri」，也出現在加勒比海。Queen Miri價值7000萬美元，可以容納36名賓客。 

媒體大亨梅鐸家族的遊艇「Vertigo」，日前現身巴貝多（Barbados）。這艘遊艇價值約5000萬美元，內裝出自法國設計師Christian Liaigre之手，每年維運費就要約500萬美元。 

Google創辦人與前執行長施密特的遊艇「Whisper」，也出現在聖巴茨島。施密特在2023年買下這艘全長321英尺的遊艇，目前價值約2000萬美元。 

此外，迪士尼執行長艾格（Bob Iger）的遊艇「Aquarius II」，也被目擊在加勒比海一帶航行。這艘213英尺的帆船遊艇，近日出現在安圭拉（Anguilla）附近。

