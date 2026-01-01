停火後釋善意 泰國遣返18柬埔寨俘虜 將合作排雷

我的頻道

編譯中心／綜合31日電
泰柬簽署停火協議後，雖然傳出柬無人機入侵泰國領空爭議，泰國與柬埔寨政府表示，泰國12月31日釋放去年7月被俘虜的18名柬埔寨士兵。兩國歷經數周致命邊境衝突後，最近達成新一輪停火協議已維持超過三天。

中央社引述法國媒體報導，柬埔寨新聞部長涅帕達（Neth Pheaktra）被問及這些士兵是否已獲釋且重返柬埔寨時指出：「我可以確認此事。」

泰國外交部也證實，已將這18名士兵遣返回柬埔寨，並發出聲明表示，此舉是「展現善意並建立互信」，希望柬埔寨能以具體行動回饋這一善意，共同推動兩國之間的持久和平。

一名獲釋士兵的父親激動地告訴媒體：「我太高興了，我等不及要見到他，我好想他。」

這兩個東南亞鄰國27日同意停火，結束本月在邊境再度爆發的戰鬥。雙方衝突造成數十人死亡，迫使一百多萬人流離失所。雙方下一步將凍結部隊調動，並合作在邊境排雷，讓飽受戰火摧殘的居民能盡早返家。

根據上周六簽署的最新停火協議，若雙方能維持停火滿72小時，泰方承諾將歸還戰俘。儘管泰軍指控柬方周日晚派出超過250架無人機騷擾，但泰方最終履行放人承諾。

