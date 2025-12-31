澳洲淘金熱回來了 金三角湧人潮 探測器製造商股價飆

我的頻道

編譯葉亭均／綜合30日電
63歲的退休零售業員工維琪．普拉姆里奇用金屬探測器尋找到一塊小小金塊。(路透)
國際金價屢創新高，近日飆破4500美元新天價，早已在全球掀起真實的「淘金熱」；例如愈來愈多業餘淘金客湧向澳洲維多利亞省的「金三角」地區，埋頭苦尋，期盼邁向發財之路。

路透報導，位於澳洲歷史悠久的金礦地帶腹地，也就是維多利亞省中心、面積達9600平方公里、被稱為「金三角」的地區，聚集了許多淘金客。63歲、已退休的維琪才開始學習用她新買的金屬探測器，幾天後便在一棟覆滿青苔的建築遺跡旁，從土裡挖出一小塊約0.2公克，價值26.58美元的小金塊。

維琪興奮得一躍而起，「對我來說，它值百萬美元」。而這塊「金三角」地區，被公認為是全球最有潛力找到金塊的地帶之一。

根據路透對十多名淘金者的訪談，創紀錄的金價、社群媒體、電視節目《荒野淘金客》的成功，以及對戶外活動的熱愛，都是推動這波熱潮的因素。

維琪所使用的金屬探測器Minelab Gold Monster 2000，是以2999澳幣（約2009美元）購入。根據淘金用品店Lucky Strike Gold共同老闆莉安娜坎普表示，這款探測器在10月20日上市後，短短數周內就在全澳售罄。

坎普說：「今年我們的銷量大幅成長，其中一部分原因是金價讓所有人都有了興趣。」「我們迎來很多國際客人。下周就有德國人要來，德國人很愛黃金，瑞士人似乎也很愛，還有一些人從美國過來。」

業餘淘金客大量湧向19世紀澳洲淘金熱時期的城鎮，如巴拉瑞特（Ballarat）。該城鎮奠定墨爾本早期的財富基礎，也幫助澳洲成為全球前三大黃金生產國之一。

該地區曾挖出世界上最大的金塊，重達72公斤、於1860年代被發現的「受歡迎的陌生人」，以及1980年以金屬探測器找到、重27.2公斤的「信仰之手」。甚至在2023年2月，一名業餘淘金者也用探測器在此地挖到一塊4.6公斤金塊。

39歲、從事建築工作的杜克過去常與父親一起淘金，如今則帶著兒子伊森投入淘金。11歲的伊森繼承了祖父的探測器，而杜克則升級自己的設備，他說，「以現在的價格來看，確實有機會到一塊足以改變人生的黃金。」

在維多利亞省，淘金者必須向州政府購買許可證，只能使用手動工具淘金，可保留所找到的任何黃金。這類挖礦許可證每張售價28.60澳幣、效期10年，其需求已創歷史新高，截至11月接近1.6萬張，高於去年同期的近 1.1萬張。

全球最大手持式金屬探測器製造商Codan執行總經理哈維表示，維多利亞省最新一波淘金熱，其實是更廣泛全球現象的一部分。由於探測器在澳洲本土以及非洲、美洲銷售強勁，已帶動該公司今年股價翻倍。

澳洲淘金熱回來了，淘金客會組成隊伍，利用金屬探測器尋找埋在土裡的金塊。(路透)
63歲的退休零售業員工維琪．普拉姆里奇才使用金屬探測器沒幾天，便挖掘到一塊小小金...
