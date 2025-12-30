秘魯薩滿2026預言曝光 稱川普恐重病 一處將引爆第三次世界大戰

秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯首都利馬29日舉行一年一度的迎新年儀式，薩滿焚香祈禱預言國際局勢走向和多國領袖來年的命運。儀式中，薩滿震撼預言稱，美國與委內瑞拉的衝突將急遽升溫，恐怕引爆第三次世界大戰；俄烏戰爭將持續，而美國總統川普 可能生重病，「美國要做好準備」。

影片來源：euronews (en español)

綜合路透、美聯社報導，一群薩滿齊聚利馬米拉弗洛雷斯區（Miraflores）一處海灘，他們穿著傳統斗篷（ponchos）與頭飾，依照年度慣例舉行儀式，預測來年國際關係、持續中的衝突，以及世界領袖的命運。儀式可見薩滿高舉多國領導人的海報，包括中國大陸國家主席習近平、俄羅斯 總統普亭、北韓領導人金正恩等。

儀式開始前，薩滿先飲用以在地植物調製的致幻飲品，包括死藤水（Ayahuasca）與聖佩德羅仙人掌（San Pedro cactus），稱可藉此獲得預言力量。他們在海灘鋪上黃花、古柯葉與劍，祈求新年正向能量，並圍圈起舞、演奏傳統樂器，在鮮花與焚香間向諸神祈禱。

根據智利合作電台（Radio Cooperativa）報導，薩滿西梅翁（Ana María Simeón）說，她看見川普將馬杜洛拉下台。另一名薩滿塞達諾（Cleofé Sedano）則稱，川普和馬杜洛「會有非常嚴重的問題」，甚至「可能引爆第三次世界大戰」，中國與俄羅斯可能幫助委國，但他聲稱美國會是勝方，且「2026年馬杜洛幾乎會退出」權力核心。

除此之外，薩滿賈西亞（Juan de Dios Garcia）預言，「美國要做好準備，川普可能會生重病。」他們並稱川普「非常焦慮」，因此在儀式中為他及其他多國領袖「淨化能量」，盼促使各國領導人以人類福祉優先、降低衝突。薩滿也預言俄羅斯與烏克蘭戰爭將持續。

美聯社指出，這項傳統儀式的預言命中率不一。

薩滿2024年曾警告以色列與加薩 將爆發「核戰」，但目前當地已有停火安排；不過在2023年12月，薩滿曾正確預言、因違反人權而入獄的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）會在12個月內過世，藤森於2024年9月因癌症病逝，享壽86歲。

除了國際衝突外，薩滿也預測明年世界各地將發生「非常嚴重」的地震。