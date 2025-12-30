我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

編譯中心╱綜合29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥28日發生「跨洋鐵路」列車出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。(路透)
墨西哥28日發生「跨洋鐵路」列車出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。(路透)

墨西哥當局28日表示，西南部瓦哈卡州28日驚傳「跨洋鐵路」列車出軌事故，至少造成13人死亡、98人受傷。

中央社綜合法新社和路透報導，墨西哥海軍指出，事故列車行經尼桑達鎮附近時出軌，車上共載有250人，包括九名列車人員與241名乘客。

海軍最初通報有20人受傷，數小時後在聲明中指出，「共有98人受傷…不幸的是，有13人喪生」。目前確認有193人已經脫險。列車上共有98人受傷，其中36人正在接受治療。

墨西哥總統薛恩鮑姆在社群平台X表示，傷者中有五人情況危急，並補充說，她已指示高層官員前往事故現場，協助受害者與罹難者家屬。

瓦哈卡州州長克魯斯向罹難者家屬表達哀悼，並表示州政府正與聯邦機構協調合作，以協助受害者。

墨西哥檢察長辦公室表示已對此展開調查，以釐清事故原因。墨西哥市檢察長拉莫斯也在社群媒體上證實此事。

墨西哥跨洋鐵路2023年在前總統羅培茲歐布拉多任內啟用，屬於「跨洋走廊」（Interoceanic Corridor）大型計畫的一環。

墨西哥政府計畫將特萬特佩克地峽（Isthmus of Tehuantepec）打造成國際貿易的戰略走廊，透過擴建港口、鐵路與工業基礎設施，建立一條可與巴拿馬運河（Panama Canal）競爭的替代運輸路線。

此外，這項計畫也是墨西哥政府在東南部地區發展鐵路運輸系統，以促進區域經濟發展的重要政策之一。

12月20日，同一路線也曾發生列車與試圖穿越鐵軌的貨車相撞事故，幸未造成人員死亡。

墨西哥28日發生「跨洋鐵路」列車出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。(路透...
墨西哥28日發生「跨洋鐵路」列車出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。(路透)

墨西哥 社群媒體 巴拿馬運河

上一則

可可供應不穩、成本居高不下 「真」巧克力恐成奢侈品

下一則

2026年元旦起 俄在北方四島軍演2個月

延伸閱讀

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機
川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件

川普擴大施壓委內瑞拉 墨總統籲聯合國防止流血事件
墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響

墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響
墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對