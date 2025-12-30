墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

墨西哥28日發生「跨洋鐵路」列車出軌意外，造成至少13人死亡、98人受傷。(路透)

墨西哥 當局28日表示，西南部瓦哈卡州28日驚傳「跨洋鐵路」列車出軌事故，至少造成13人死亡、98人受傷。

中央社綜合法新社和路透報導，墨西哥海軍指出，事故列車行經尼桑達鎮附近時出軌，車上共載有250人，包括九名列車人員與241名乘客。

海軍最初通報有20人受傷，數小時後在聲明中指出，「共有98人受傷…不幸的是，有13人喪生」。目前確認有193人已經脫險。列車上共有98人受傷，其中36人正在接受治療。

墨西哥總統薛恩鮑姆在社群平台X表示，傷者中有五人情況危急，並補充說，她已指示高層官員前往事故現場，協助受害者與罹難者家屬。

瓦哈卡州州長克魯斯向罹難者家屬表達哀悼，並表示州政府正與聯邦機構協調合作，以協助受害者。

墨西哥檢察長辦公室表示已對此展開調查，以釐清事故原因。墨西哥市檢察長拉莫斯也在社群媒體 上證實此事。

墨西哥跨洋鐵路2023年在前總統羅培茲歐布拉多任內啟用，屬於「跨洋走廊」（Interoceanic Corridor）大型計畫的一環。

墨西哥政府計畫將特萬特佩克地峽（Isthmus of Tehuantepec）打造成國際貿易的戰略走廊，透過擴建港口、鐵路與工業基礎設施，建立一條可與巴拿馬運河 （Panama Canal）競爭的替代運輸路線。

此外，這項計畫也是墨西哥政府在東南部地區發展鐵路運輸系統，以促進區域經濟發展的重要政策之一。