戰爭陰影 以色列2類高端人才外流多 政府稅務優惠挽救

最新報告顯示，過去一年在以色列營運的跨國企業，有超過一半通報，當地員工申請外派或移居海外的情況增加；圖為群眾27日聚集特拉維夫，抗議總理內唐亞胡施政。(路透)

路透報導，根據以色列 先進科技產業協會（IATI）28日公布的年度報告，儘管以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 長達兩年的戰爭已告一段落，但戰爭帶來的不確定性與動盪，已引發人才外流情況。

在以色列營運的跨國企業中，當地員工申請外派或調往海外的情況明顯增加，高科技人才外流風險正對當地產業生態形成壓力。創新局估計，戰爭爆發後的前9個月，離境人數再度上升至826人。

IATI調查報告發現，53%的企業表示，員工提出調職海外的請求增加，尤以高階主管與有家眷的員工最為明顯，愈來愈多員工積極爭取以色列以外職位。這項趨勢若持續，長期恐損害本地創新引擎，並削弱以色列在全球科技產業的領導地位。

科技產業約占以色列國內生產毛額（GDP）的20%、就業市場的15%，並貢獻超過一半出口額。進駐以色列的數百家跨國企業包括微軟、英特爾、輝達、亞馬遜、Meta以及蘋果等科技巨擘。

IATI在年度報告中指出，一些跨國企業正評估把投資與部分業務轉往其他國家的可能性。

報告分析，部分企業在戰爭期間遭遇供應鏈 中斷，因而在以色列境外尋得替代方案；若這些方案被證實效率良好，原有業務活動便面臨無法全面回流的風險。官方數據顯示，戰爭前九個月，每月離境的科技從業人數激增至826人。

不過報告也強調，跨國企業普遍以長遠眼光看待以色列的科技生態系統，且許多公司在戰爭期間仍能蓬勃發展。

調查顯示，約57%的企業在戰事期間維持穩定業務活動，另有21%的企業甚至擴大在以色列的營運規模。IATI表示，這顯示「即使在充滿不確定的環境，跨國企業對本地活動與以色列科技生態系仍抱持信心」。

另有22%的企業回報，其業務在戰爭期間受到損害。這場戰爭始於2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列，戰爭兩個月前於美國主導的停火協議下結束。

IATI最後警告，若政府未能積極採取行動，建立更穩定的監管與地緣政治環境，以色列本地科技生態系的穩定性恐將面臨逐步流失風險。

為挽救這波因戰事造成的人才流失，以色列政府先前宣布推出一系列稅務優惠，包括免除在以色列境外賺取及累積的收入稅、允許海外已繳稅額抵扣國內所得稅、並明確規範股票報酬的課稅方式，吸引旅外高科技專業人士返國，同時藉此強化關鍵經濟部門的國際競爭力。