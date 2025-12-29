我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

會計考生注意 ACCA震撼宣布全面取消線上考試 防堵AI作弊漏洞

編譯葉亭均／綜合外電
全球最大會計專業組織「特許公認會計師公會」（ACCA）已決定取消遠距考試，藉此打擊學生在遠距應試時作弊情況增加的問題。

ACCA執行長布蘭德（Helen Brand）向英國金融時報表示，從明年3月起將終止線上考試，除非有特殊情況，否則所有考生都必須親自到場應試。ACCA擁有近25.8萬名會員，提供全球都承認的財務、會計和管理領域專業資格認證。

遠距監考制度是在新冠疫情期間推出，目的是讓學生在封城期間仍能持續取得ACCA的會計師專業資格。然而，ACCA已認定，線上考試愈來愈難以有效監督，尤其是在AI出現後，防堵作弊變得更加困難。

布蘭德表示：「我們見到作弊系統的精密程度已超越目前所能設定的防護措施。」

一名正在挑戰ACCA考試的學生透露，他的朋友曾透過拍下考題照片，再將影像輸入AI聊天機器人尋求協助來作弊。

會計業近年接連爆發作弊醜聞，涉及數千名員工，包括PwC、KPMG與德勤（Deloitte）在內的事務所，已在美國、加拿大、澳洲與荷蘭遭到數百萬美元的罰款。安永（EY）則在2022年同意向美國監管機構支付創紀錄的1億美元，原因是數十名員工被指在道德測驗中作弊，且公司隨後誤導調查人員。

這些會計師事務所的內部測驗，主要用於確保員工能夠跟進會計準則與專業倫理等最新要求，與ACCA及其他會計組織所舉辦、用來取得執業資格的考試是分開的。

布蘭德指出，ACCA目前擁有超過50萬名學生，該機構已「密集投入」防堵作弊的工作，但「有心做壞事的人，行動速度恐怕更快」。

在英國，會計監管機構於2022年警告業界，已發現多起考試違規行為。英格蘭及威爾斯特許會計師協會（ICAEW）在2024年也表示，作弊通報仍持續增加。

ACCA恢復實體考試之際，也正進行其旗艦資格考試十年來首次重大改革，將更多重點放在AI、區塊鏈與資料科學等新興領域。

