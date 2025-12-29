我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

韓前第一夫人金建希弊案 檢控收賄20萬美元、幕後介入國政

中央社／首爾29日綜合外電報導
南韓前第一夫人金建希。(美聯社)
南韓檢方今天指控，前第一夫人金建希涉嫌收受總額超過20萬美元的賄賂，包括藝術品、珠寶與名牌包，以及「幕後」介入國家事務。

綜合法新社和路透，前總統尹錫悅的妻子金建希今年8月被捕，目前正在接受調查。金建希面臨涉嫌操縱股價、介選及接受統一教高價贈禮等指控。

檢方今天公布最終調查結果，指控金建希「濫用權力，嚴重破壞國家公共制度」，並「在公眾視線之外，非法介入國家事務」。

特別檢察官閔中基（Min Joong-ki，音譯）在調查結束記者會上表示，金建希「利用總統配偶身分收受金錢與高價財物，並廣泛介入各項人事任命與提名事務」。

檢方指出，金建希涉嫌收受商界與政界人物贈送價值高達3億7725萬韓元的奢侈品，其中包括統一教領袖贈送的兩個香奈兒包包及一條格拉夫（Graff）鑽石項鍊，此外還有奢華珠寶、南韓著名極簡藝術家李禹煥（Lee Ufan）的畫作、克麗絲汀迪奧（Dior）手提包及腕錶等。

面對調查人員提問時，尹錫悅否認自己知情，但檢方表示「這番說法令許多人難以接受」。

檢方12月初以「凌駕於法律之上」、與統一教會勾結和破壞「憲法明定的政教分離」為由，請求法院判處金建希15年徒刑和20億韓元罰款。

金建希否認所有指控，並稱這些指控「極不公正」，但她也說，「當我回顧當時扮演的角色和被賦予的責任時，我似乎真的犯下許多錯誤」。

金建希本月稍早在庭審中，為引發社會疑慮向公眾致歉。

首爾中央地方法院預計明年1月28日宣判。

