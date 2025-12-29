強風暴襲北歐 數萬戶停電、機場一度關閉 瑞典2死

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
強風暴席捲北歐國家，導致瑞典奧勒火車站列車27日取消發車，民眾在大雪中拖著行李返家。（歐新社）
強風暴「約翰尼斯」（Johannes）28日侵襲北歐挪威、瑞典與芬蘭，導致數萬戶停電，瑞典當局與一家公用事業公司今天表示，瑞典有兩人死亡。

中央社報導，其中一名死者為一名50多歲男子，事件發生在瑞典中部庫恩斯貝吉（Kungsberget）滑雪勝地附近。

耶夫勒（Gavleborg）警方表示，該男子被倒下的樹木擊中，送醫後因傷勢過重不治。

在更北部地區，地方公用事業公司Hemab表示，一名員工在現場作業時發生事故身亡。瑞典電視台（SVT）報導指出，該名工人同樣是被倒下的樹木壓住。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，芬蘭有超過12萬戶停電，其中西部地區受災最為嚴重，拉普蘭地區拉的基蒂萊（Kittilä）、羅瓦涅米（Rovaniemi）及伊瓦洛（Ivalo）三座機場一度關閉。一架從日內瓦抵達的客機在基蒂萊機場因強風偏離滑行道，另一架小型飛機也發生類似情況，所幸無人受傷。

羅瓦涅米機場28日晚間仍持續混亂，約20個航班延誤，數百名旅客在攝氏零下5度的戶外排隊，森林災損則估計達數百萬歐元。

瑞典通訊社（TT）報導指出，瑞典有超過4萬戶停電。

芬蘭北部基蒂萊（Kittila）機場的交通已經中斷，主因是強風將一架客機和一架小型飛機吹離跑道，撞進雪堆，所幸無人受傷。

森林災損方面，瓦薩（Vaasa）沿海地區受創最為嚴重。東波斯尼亞森林協會（Metsänhoitoyhdistys Österbotten）會長斯洛特（Jan Slotte）表示，從克里斯蒂娜城（Kristiinankaupunki）到科科拉（Kokkola）一帶，至少有10萬立方公尺木材倒下，損失估計達數百萬歐元。

倒樹造成道路與電線受損，部分建築屋頂遭強風掀開，惡劣路況也導致拉普蘭地區發生多起交通事故，所幸目前未傳出重大傷亡。國營鐵路公司芬蘭鐵路集團（VR Group）表示，塞伊奈約基（Seinäjoki）至瓦薩、塞伊奈約基至奧盧（Oulu），以及凱米（Kemi）至科拉里（Kolari）等路線的多班列車取消或延誤。

此外，波羅的海地區立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞多地27日晚間也出現近颶風級陣風，造成數萬戶停電、道路中斷及民宅受損。三國救援單位通報數百起倒樹與建物毀損事件，所幸未傳出重大傷亡。

強風吹襲亦影響航空運作，拉脫維亞里加機場部分航班轉降他地或取消，但28日上午起大多航班已恢復正常。

