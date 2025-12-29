爆炸、空襲頻傳…緬甸大選投票首日看不到年輕人

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
緬甸28日在層層限制下展開投票，反軍政府人士在緬甸駐東京使館外抗議，呼籲抵制選舉。(美聯社)
緬甸28日在層層限制下展開投票,反軍政府人士在緬甸駐東京使館外抗議,呼籲抵制選舉。(美聯社)

緬甸28日迎來近五年的首場全國大選，在層層限制下展開投票，前幾次選舉踴躍排隊投票的年輕人，在這次軍方主導的選舉中明顯缺席，出門投票者以年長選民為主。緬甸內戰至今未歇，28日首輪投票期間，多地傳出爆炸和空襲事件。

中央社引述法新社報導，自緬甸軍方五年前奪權以來，大批民眾紛紛離開這個飽受戰爭摧殘的國家，其中包括許多35歲以下符合徵兵年齡的男性，抑或是為了擺脫緬甸經濟困境、尋求更好生活的年輕人。

年輕人就算留在國內，也對這次投票興趣缺缺。國際人權團體則抨擊這次選舉根本是場騙局。

一名來自瓦城（Mandalay）、為了安全而不願具名的20多歲男子表示：「去投票的大部分是老人家。」他說：「我覺得沒人想參與這種亂七八糟的事。大家大概都不相信這場選舉的公平性吧。」

在仰光（Yangon）市中心金碧輝煌的蘇雷佛塔（Sule Pagoda）附近一處投票所，前來投票的選民主要是長輩、帶著小孩的媽媽，以及提著菜籃的家庭主婦。

根據當地一名選舉官員，投票結束前最後兩小時，在這處登記選民約1400人的投票所，實際投票人數不到500人。

2020年上一次選舉時，投票率約為七成。

緬甸這次選舉分三階段投票：第一輪於當地時間28日上午6時展開，涵蓋仰光、瓦城與首都奈比多（Naypyidaw）的選區；第二輪投票將於兩周後舉行；第三輪暨最終投票日為1月25日。

但這個人口約5000萬的東南亞國家深陷內戰，反抗軍控制地區將不設置投票站。

緬甸軍方2021年發動政變，敏昂萊以選舉舞弊為由，推翻由翁山蘇姬領導的文人政府。她的全國民主聯盟因拒絕按照新的軍方規定，進行正式註冊而被解散。80歲的翁山、反軍方的政黨均未參加此次大選，親軍方的聯邦團結發展黨（USDP），不出意外將贏得選舉。

聯合國人權事務高級專員圖克、部分西方國家與民權團體質疑投票既不自由、不公平，也不具可信度，尤其反對軍政府的政黨及人士並未參選，候選人名單被質疑多為軍政府精心挑選。軍政府還祭出嚴刑峻罰，抗議或批評此次選舉者最高可處十年有期徒刑。

