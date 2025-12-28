孟加拉學生領導政黨 選前與伊斯蘭主義政黨結盟

從推翻孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）的抗議運動中誕生、由學生領導的政黨，於明年2月國會大選前與伊斯蘭主義政黨結為選舉聯盟，引發內部矛盾。

路透社報導，自從去年起義以來，國家公民黨（National Citizen Party）一直以中間派改革力量自我定位，標榜是裙帶主義和兩黨壟斷之外的替代選項。但隨著選舉臨近，該黨正苦於如何將街頭影響力轉化為選票支持。

黨主席伊斯蘭（Nahid Islam）今天表示，為凝聚更大團結，國家公民黨已經決定進行結盟，並表示明天將公布候選人提名名單。黨內其他重要幹部也認為，在支離破碎的政治格局中，結盟作法是務實策略。

但選擇與伊斯蘭黨（Jamaat-e-Islami）結盟已在黨內引發動盪。

曾在英國行醫、返國加入國家公民黨並且成為黨內領袖的賈拉（Tasnim Jara）昨天退黨，宣布將以無黨籍身分參選。另有多位成員也已退黨。

伊斯蘭黨因反對孟加拉脫離巴基斯坦 獨立及被控於1971年犯下戰爭罪而飽受爭議，多年以來因為審判、對其領導層的禁令和政治邊緣化，只剩下忠誠度高但規模有限的支持基礎。這使得國家公民黨與伊斯蘭黨結盟之舉引人側目。