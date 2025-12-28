明年7月起 日本出境稅漲3倍增至19美元

圖為日本東京羽田機場出境大廳。（路透）

共同社報導，日本 政府26日召開閣僚會議，正式決議大幅調升「國際觀光 旅客稅」（俗稱出境稅）。報導稱，現行每人1000日圓（約6.4美元）的出境稅，將於明年7月調高至3000日圓（約19美元），漲幅高達3倍。值得注意的是，出境稅是在旅客出境時，向訪日外國人及日本人一併徵收的稅款。

新冠疫情 後，全球大批旅客湧入日本，導致熱門旅遊地點如京都市、富士山等地出現嚴重的「過度旅遊」現象。日本政府估計，調漲出境稅後，2026財政年度的觀光稅收將達到1300億日圓（約8.3億美元）。

該筆經費將由觀光廳、文化廳及外務省分別運用，重點投入於多項配套措施，包括透過調整交通動線與分時段實施車輛管制，以降低觀光人潮對居民日常生活的影響；同時加強對海外旅客的旅遊禮儀宣導，遏止亂丟垃圾、違規拍攝及干擾在地文化等情形；此外，也將用於提升公共設施品質，重新規畫觀光路線以分散人潮，例如加快機場通關流程、增設多語言指示系統，以及強化文化資產的保存與維護。

出境稅是日本政府從2019年1月實施的制度，凡從日本出境者，無論是外籍旅客或是日本人，只要年滿2歲，在購買機票或船票時一併徵收。

由於出境稅的徵收對象包括日本國民，該政策在日本國內引發反對聲浪。許多日本人質疑，為何要在出國旅遊時替國內的「過度旅遊」現象埋單，形同變相加稅。有意見則認為，若以海外旅客為主要徵稅對象，理論上應在入境時徵收，但由於各國航空公司的票務系統不同，很難統一徵稅。