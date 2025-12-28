我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

明年7月起 日本出境稅漲3倍增至19美元

編譯中心／綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日本東京羽田機場出境大廳。（路透）
圖為日本東京羽田機場出境大廳。（路透）

共同社報導，日本政府26日召開閣僚會議，正式決議大幅調升「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）。報導稱，現行每人1000日圓（約6.4美元）的出境稅，將於明年7月調高至3000日圓（約19美元），漲幅高達3倍。值得注意的是，出境稅是在旅客出境時，向訪日外國人及日本人一併徵收的稅款。

新冠疫情後，全球大批旅客湧入日本，導致熱門旅遊地點如京都市、富士山等地出現嚴重的「過度旅遊」現象。日本政府估計，調漲出境稅後，2026財政年度的觀光稅收將達到1300億日圓（約8.3億美元）。

該筆經費將由觀光廳、文化廳及外務省分別運用，重點投入於多項配套措施，包括透過調整交通動線與分時段實施車輛管制，以降低觀光人潮對居民日常生活的影響；同時加強對海外旅客的旅遊禮儀宣導，遏止亂丟垃圾、違規拍攝及干擾在地文化等情形；此外，也將用於提升公共設施品質，重新規畫觀光路線以分散人潮，例如加快機場通關流程、增設多語言指示系統，以及強化文化資產的保存與維護。

出境稅是日本政府從2019年1月實施的制度，凡從日本出境者，無論是外籍旅客或是日本人，只要年滿2歲，在購買機票或船票時一併徵收。

由於出境稅的徵收對象包括日本國民，該政策在日本國內引發反對聲浪。許多日本人質疑，為何要在出國旅遊時替國內的「過度旅遊」現象埋單，形同變相加稅。有意見則認為，若以海外旅客為主要徵稅對象，理論上應在入境時徵收，但由於各國航空公司的票務系統不同，很難統一徵稅。

日本 觀光 疫情

上一則

北韓機關報「勞動新聞」 南韓放寬管制

下一則

法國最新民調 馬克宏支持率剩25%創上任來新低

延伸閱讀

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清
釣魚台海域驚現辱日船隻？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號

釣魚台海域驚現辱日船隻？日海保廳證實無此船、疑為偽造訊號
日本2026國防預算 7810億創新高 軍事專家：高市將日推向戰爭前沿

日本2026國防預算 7810億創新高 軍事專家：高市將日推向戰爭前沿
高市早苗財政擴張 路透：通膨恐加速

高市早苗財政擴張 路透：通膨恐加速

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測