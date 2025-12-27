緬甸大選登場 軍政府內戰陰影籠罩 挨批「不自由不公平不可信」

緬甸28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。（歐新社）

路透報導，緬甸 28日起舉行大選，這是2021年軍方政變推翻民選政府以來，首度舉行全國大選。但聯合國、部分西方國家與人權團體批評投票 不自由、不公平、也不具可信度，反軍政府政黨未參選。

現年80歲的緬甸前異議人士、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬 ，在2020年帶領全國民主聯盟（NLD）在大選中勝選且擔任國務資政後不久，遭軍方推翻，目前仍被拘押，其領導的NLD已被解散。政變後的大規模抗議遭鎮壓，部分抗議者轉為武裝對抗，演變為內戰。翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）本月曾告訴外媒，他已多年未收到母親的訊息，擔心母親可能已去世。

如今在內戰與鎮壓氛圍下，軍政府稱，選舉可為國家帶來政治與經濟的「重新開始」。

本次大選分3階段進行：首輪為12月28日，後續兩輪訂於2026年1月11日與1月25日，涵蓋全緬甸330個鎮區中的265個；但軍政府並未完全控制所有相關地區，政變後延燒至今的戰事仍在多地持續。計票與公布結果日期尚未宣布。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，選舉在「暴力與壓迫」環境中舉行，缺乏讓人民自由且有意義參與的條件。

多名居民則說，最大城市街頭少見以往選舉造勢的熱度，未聽聞軍方以脅迫方式要求投票；拉票活動中，以親軍方的聯邦團結發展黨（USDP）最為顯眼。

泰國農業大學（Kasetsart University）講師、緬甸問題專家漢翁（Lalita Hanwong）指出，USDP由退役將領領導，提名候選人約占全部1/5，競爭對手嚴重萎縮，USDP可望重返執政。

漢翁並表示，軍政府推動選舉的設計，是為了延長軍方權力，USDP與其他親軍方政黨將聯手籌組下一屆政府。