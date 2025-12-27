高市早苗財政擴張 路透：通膨恐加速

2026財年預算案可能將支撐消費，但也恐使通膨加速，進一步加劇日本捉襟見肘的財政。(路透資料照片)

日本 政府26日召開內閣會議，通過2026財年預算案。鑒於物價上漲與人事成本攀升，一般會計總額達122兆3092億日圓（約7810億美元）；這是10月21日上台的高市早苗 政府首度編列預算，財政擴張路線明顯。此外，日本農林水產省26日公布的數據顯示，12月15日至12月21日的一周，日本全國超市銷售的5公斤大米平均價格為4337日圓（約27美元），再創有統計以來的最高紀錄。

在25日召開的「政府執政黨政策懇談會」中，兼任自民黨總裁（黨魁）的首相高市指稱，編列時「也考慮到財政紀律，是能讓實現強健經濟與財政可持續性並行不悖的預算案」。

然而，路透26日報導，2026財年將自明年4月1日至後年3月31日，上述預算案是高市積極主動財政政策的核心之一，很可能將支撐消費，但也可能使通膨加速，進一步加劇日本捉襟見肘的財政。

在經濟成長戰略部分，將對先進半導體及人工智慧（AI）的經費大幅提高至約1.23兆日圓，展現日本政府在高科技領域急起直追的決心。

上述預算案比2025財年初始預算115兆1978億日圓增加約7兆日圓，增幅為6.2%，連兩年創新高。日本政府計畫在明年1月召集的國會常會提出該預算案，希望能在明年3月底前通過。

歲出部分，用於國家政策的一般歲出為70兆1557億日圓，增加約2兆日圓。其中占比最大的為醫療照護等社會保障相關經費，達39兆559億日圓創新高，增幅為2%。

歲入部分稅收預估為83兆7350億日圓，連七年創新高。主因是加薪帶動法人稅、所得稅及消費稅成長。

非稅收收入編列8兆9902億日圓，但仍不足以支應歲出，因此不足部分將以發行國債 補足。新發行國債規模規畫29兆5840億日圓，比2025財年初始預算的28兆6471億日圓高，占歲入的24.2%。26日的內閣會議也通過政府稅制改革大綱，日本稱為「年收之壁」的所得稅起徵門檻，從現行的160萬日圓提高至178萬日圓。