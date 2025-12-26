教宗任內首發聖誕文告 籲關懷加薩等地難民 促俄烏對話結束戰爭

教宗良14世25日發表上任後首次聖誔節演說，祝願世界和平。（美聯社）

羅馬天主教教宗良14世 (Pope Leo XIV)25日發表上任以來首篇聖誕文告，敦促信徒們摒棄冷漠，關注貧困潦倒的人們，如葉門難民；關注那些為了追求美好未來而穿越地中海和美洲大陸的眾多移民；更要關注那些失去一切的人們，例如加薩 難民，同時強調加薩現狀，稱當地居民一無所有，呼籲各方展開和平談判，以結束世界各地的衝突。

美聯社、華郵報導，良14世在聖伯多祿廣場(St. Peter's Square)向約2萬6000名信眾發言。他說每個人都可以透過謙遜與負責任的行動，為和平貢獻一份心力，「如果我們所有人在各個層面都停止指責他人，轉而承認自身的過錯……並與弱者和受壓迫者站在一起，世界就會改變。」

良14世強調，和平唯有透過對話才能誕生，「當我們不再自說自話，而是洗耳恭聽彼此的人性時，才會有和平。」他說耶穌的故事講到上帝在世人之中搭起了他脆弱的帳篷，「那麼我們怎能不想到加薩那些暴露在雨水、狂風與寒冷中的帳篷？」他提到加薩難民毫無防衛能力、經歷無數戰爭考驗，還有年輕人們被迫拿起武器，「在前線感受到自己被要求承擔的義務是多麼荒謬，還有那些將他們送上死路的人，發表的華麗演說是多麼虛偽」。

良14世亦敦促群眾為烏克蘭人民，以及烏克蘭與俄羅斯的領導人祈禱，希望他們能鼓起勇氣展開直接談判、結束戰爭。

他也呼籲在黎巴嫩、巴勒斯坦領土、以色列、敘利亞實現正義、和平、穩定，並希望特別關注「被遺忘的衝突」，點名蘇丹、南蘇丹、布吉納法索、剛果、馬利(Mali)等國家，他們的人民飽受戰爭、不公、政治不穩、宗教迫害、恐怖主義摧殘，盼能帶來和平與慰藉。

教宗也敦促透過對話來應對拉丁美洲的諸多挑戰，以及推動緬甸和解、恢復泰國與柬埔寨之間的友誼；泰柬近期衝突升高，泰國外長22日表示雙方將詳細會談永久停火。教宗亦提到要協助在南亞與大洋洲遭受天災打擊的民眾。

教宗恢復了前任教宗方濟各終止的傳統：以多種語言致上聖誕祝福。當他以自己的母語英語，以及西班牙語致詞時，獲得了特別熱烈的歡呼，西班牙語是他曾牧養的國家秘魯的語言，他曾先後在那裡擔任傳教士，之後出任總主教。