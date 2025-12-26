我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

韓戰時疏散北韓難民「勝利號」誕生5名聖誕寶寶 人生際遇曲折

記者顏伶如／綜合報導
圖為1950年12月4日來自北韓平壤的居民與其他地區的難民，正冒險爬過城市橋梁的斷裂鋼樑，逃往南方。(美聯社檔案照)
圖為1950年12月4日來自北韓平壤的居民與其他地區的難民，正冒險爬過城市橋梁的斷裂鋼樑，逃往南方。(美聯社檔案照)

1950年12月底，7200噸的三層貨輪「梅瑞迪斯勝利號」(SS Meredith Victory)協助疏散1萬4000名北韓難民，12月24日抵達安全地點前，有5個寶寶在三天航海途中誕生，分別被美國士兵取名為「泡菜一號」(Kimchis 1)到「泡菜五號」(Kimchis 5)，波折人生就此展開。

「泡菜一號」孫陽英(Sohn Yang-young，音譯)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，自稱「美韓聯盟的果實」。他說，當年如果沒有美國士兵協助，北韓難民根本無法成功逃到南方尋找自由。

孫陽英一輩子都在設法尋找失散的親人，想辦法找回被拆散的家庭。

「勝利號」是美國在二戰末期打造的貨輪，韓戰爆發後納入運輸艦隊，支援美國與聯合國部隊抵禦北韓對南韓的侵襲。激烈戰爭讓美軍陸戰隊一路後撤到位於北韓東部海岸的興南(Hungnam)，大規模撤退行動已經開始規畫。

負責撤退行動的退休海軍中將多伊爾(James Doyle)1979年在美國海軍研究協會(US Naval Institute)期刊撰文寫道，一夜之間有5萬北韓人民想要離開，數字很快便翻倍。

原本在日本橫濱港的「勝利號」被調到興南，前任「勝利號」三副史密斯(Burley Smith)受訪時說，碼頭湧入大約10萬北韓難民，現場亂成一團。史密斯說，船上擠滿人，有些人頂著寒冷擠在露天甲板。

史密斯說，大副在主甲板找到一間艙房，幫忙為北韓孕婦接生。

「勝利號」12月24日抵達釜山，但只允許傷員和被發現的共產黨同情者下船。「勝利號」再行駛50哩，抵達巨濟島(Geoje)，難民才獲准下船。孫陽英在當地度過人生最初7年，後來在釜山、首都落腳。他說，父親40年前過世，母親20年前過世，生前一直為留在北韓的哥哥與姊姊感到愧疚、難過，遺願是要他找到兩個手足。

孫陽英1980年代至1990年代在貿易公司任職，調派到東南亞與加州。他在50多歲時回到南韓，從一名北韓同鄉口中得知，「泡菜五號」正在尋找其他幾名「泡菜」

孫陽英後來聯絡上在巨濟島當獸醫的「泡菜五號」李京弼(Lee Kyung-pil，音譯)。他說，感覺就像見到親生兄弟，一種見到家人的感覺，「我好高興，我們有著相同的命運」。

BBC曾報導，李京弼一開始其實不太喜歡「泡菜五號」，他說，「我有自己的名字。但當我深入想過之後，就不介意了，現在反而感謝替我取名的那個人。」他仍在使用印有「泡菜五號」 的名片。不過，「泡菜二號」、「泡菜三號」、「泡菜四號」迄今下落不明。

75年前在韓戰的戰亂中，曾有五個嬰兒在聖誕節於船上出生，竟然在多年之後有兩人可以...
75年前在韓戰的戰亂中，曾有五個嬰兒在聖誕節於船上出生，竟然在多年之後有兩人可以重逢。（美國國家檔案局）

北韓 南韓 東南亞

上一則

川普訪韓獲金冠 回贈李在明全球僅5把的「白宮金鑰匙」

下一則

教宗任內首發聖誕文告 籲關懷加薩等地難民 促俄烏對話結束戰爭

延伸閱讀

75年前在疏散朝鮮難民的勝利號貨輪誕生的5名聖誕寶寶 人生際遇曲折

75年前在疏散朝鮮難民的勝利號貨輪誕生的5名聖誕寶寶 人生際遇曲折
最大個人稅務詐欺達20年 德州富豪布萊克曼身後補稅加罰款7.5億

最大個人稅務詐欺達20年 德州富豪布萊克曼身後補稅加罰款7.5億
重啟溝通信號 美中軍方本周華府會談 川普回任後首次

重啟溝通信號 美中軍方本周華府會談 川普回任後首次
美中恢復兩軍溝通 兩國高級國防官員本周華盛頓會晤

美中恢復兩軍溝通 兩國高級國防官員本周華盛頓會晤

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單