韓戰時疏散北韓難民「勝利號」誕生5名聖誕寶寶 人生際遇曲折
1950年12月底，7200噸的三層貨輪「梅瑞迪斯勝利號」(SS Meredith Victory)協助疏散1萬4000名北韓難民，12月24日抵達安全地點前，有5個寶寶在三天航海途中誕生，分別被美國士兵取名為「泡菜一號」(Kimchis 1)到「泡菜五號」(Kimchis 5)，波折人生就此展開。
「泡菜一號」孫陽英(Sohn Yang-young，音譯)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，自稱「美韓聯盟的果實」。他說，當年如果沒有美國士兵協助，北韓難民根本無法成功逃到南方尋找自由。
孫陽英一輩子都在設法尋找失散的親人，想辦法找回被拆散的家庭。
「勝利號」是美國在二戰末期打造的貨輪，韓戰爆發後納入運輸艦隊，支援美國與聯合國部隊抵禦北韓對南韓的侵襲。激烈戰爭讓美軍陸戰隊一路後撤到位於北韓東部海岸的興南(Hungnam)，大規模撤退行動已經開始規畫。
負責撤退行動的退休海軍中將多伊爾(James Doyle)1979年在美國海軍研究協會(US Naval Institute)期刊撰文寫道，一夜之間有5萬北韓人民想要離開，數字很快便翻倍。
原本在日本橫濱港的「勝利號」被調到興南，前任「勝利號」三副史密斯(Burley Smith)受訪時說，碼頭湧入大約10萬北韓難民，現場亂成一團。史密斯說，船上擠滿人，有些人頂著寒冷擠在露天甲板。
史密斯說，大副在主甲板找到一間艙房，幫忙為北韓孕婦接生。
「勝利號」12月24日抵達釜山，但只允許傷員和被發現的共產黨同情者下船。「勝利號」再行駛50哩，抵達巨濟島(Geoje)，難民才獲准下船。孫陽英在當地度過人生最初7年，後來在釜山、首都落腳。他說，父親40年前過世，母親20年前過世，生前一直為留在北韓的哥哥與姊姊感到愧疚、難過，遺願是要他找到兩個手足。
孫陽英1980年代至1990年代在貿易公司任職，調派到東南亞與加州。他在50多歲時回到南韓，從一名北韓同鄉口中得知，「泡菜五號」正在尋找其他幾名「泡菜」
孫陽英後來聯絡上在巨濟島當獸醫的「泡菜五號」李京弼(Lee Kyung-pil，音譯)。他說，感覺就像見到親生兄弟，一種見到家人的感覺，「我好高興，我們有著相同的命運」。
BBC曾報導，李京弼一開始其實不太喜歡「泡菜五號」，他說，「我有自己的名字。但當我深入想過之後，就不介意了，現在反而感謝替我取名的那個人。」他仍在使用印有「泡菜五號」 的名片。不過，「泡菜二號」、「泡菜三號」、「泡菜四號」迄今下落不明。
