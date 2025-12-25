我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

義大利總理聖誕談話 稱過去一年難熬但「明年會更糟」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張義大利總理府新聞辦公室提供的照片中，義大利總理梅洛尼11日在羅馬基吉宮歡迎到訪的莫三比克總統查波。（歐新社）
在這張義大利總理府新聞辦公室提供的照片中，義大利總理梅洛尼11日在羅馬基吉宮歡迎到訪的莫三比克總統查波。（歐新社）

義大利總理梅洛尼作風直率，日前在總理府舉行的年度聖誕交流活動上，罕見發出略顯煞風景的嚴峻警告。她提醒工作人員在佳節期間務必好好休息，因為新的一年將比2025年「更糟」。

義大利安莎通訊社報導，梅洛尼在羅馬基吉宮（Palazzo Chigi）庭院會晤總理辦公室工作人員時表示：「我愛大家，我們是一個家庭，整年都在奮戰。」她隨後打趣地說：「過去一年對我們所有人來說都很難熬，但別擔心，因為明年會更糟。」

梅洛尼接著表示：「所以我建議大家在這個假期好好休息，因為我們必須繼續為這個非凡的國家給出回應。」

紐約郵報報導，這場談話屬於年度傳統的一環，義大利領導人過往多半會在此時向全國傳遞希望與鼓舞的訊息。例如，梅洛尼去年曾向佳節期間無法與家人團聚的軍警醫護人員致上聖誕祝福。不過，她今年發表這番談話之際，正值政府準備在年度最後一次內閣會議中，辯論是否延長對烏克蘭的軍售，而執政聯盟中的右翼小黨「北方聯盟」則試圖對進一步軍售設下限制。

報導也指出，梅洛尼過去兩年一直將自己定位為歐美之間務實的橋樑，但此次發言似乎象徵先前較為樂觀的論述出現明顯轉折。隨著義大利邁入2026年，面臨歐元區中公共債務水準最高之一、約占GDP的137%，再加上高利率環境，以及政府內部對是否持續支援烏克蘭的立場分歧，她的談話顯得格外沉重。

梅洛尼 義大利 烏克蘭

上一則

曬女兒操作過頭？金正恩父女太親暱 傳引北韓內部反感

延伸閱讀

教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛

教宗主持就任後首場聖誕彌撒 呼籲回歸信仰與仁愛
劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影
英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕
紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行

紐約戴克高地聖誕燈光秀奪人眼球 氣溫極低但不虛此行

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

2025-12-22 12:04

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列