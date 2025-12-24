我的頻道

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫

聖誕節後東北部迎暴雪 紐約周末降雪恐達6吋

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

編譯周辰陽／即時報導
宏都拉斯國家黨總統候選人阿斯夫拉本月1日舉行記者會。(路透)
宏都拉斯國家黨總統候選人阿斯夫拉本月1日舉行記者會。(路透)

中美洲國家宏都拉斯選務部門於當地時間24日下午宣布，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統大選，結束一場歷時數週、削弱該國脆弱選舉制度公信力的計票作業。不過，執政黨的國會議長拒絕接受選舉結果，與阿斯夫拉一路拉鋸的納斯拉亞（Salvador Nasralla）也拒絕承認敗選。

紐時時報、路透與美聯社報導，隸屬保守派國家黨的阿斯夫拉獲得40.27%選票，以不到一個百分點的差距，險勝同為保守派的自由黨候選人納斯拉亞。現任左翼總統卡斯楚麾下、執政的自由重建黨（LIBRE）候選人僅拿下19.19%得票率，遠居第三，結果被視為對其執政的一大打擊。

川普在11月30日投票前幾天公開支持阿斯夫拉，表示雙方可合作對抗他所稱的「毒品共產主義者」，並為該地區帶來援助。選舉結果公布後不久，阿斯夫拉即在「X」發文寫道：「宏都拉斯：我已準備好執政。」他並承諾「我不會讓你們失望。」

儘管美國國務卿魯比歐已向阿斯夫拉道賀，並在「X」發文寫道：「宏都拉斯人民已經發聲」，表示川普政府期待與新政府合作，推動西半球的繁榮與安全，但納斯拉亞已宣布拒絕承認選舉結果。自由重建黨的國會議長雷東多（Luis Redondo）也形容其為一場「選舉政變」。他在「X」發文寫道：「這完全違法，毫無效力。」

根據報導，納斯拉亞與其他反對阿斯夫拉的人士始終認為，川普在最後關頭的背書已構成選舉干預，並最終左右投票結果。納斯拉亞24日仍堅稱選舉存在舞弊，指責選務部門「背叛宏都拉斯人民」，前一晚還上「X」發文，向川普喊話：「總統先生，您在宏都拉斯支持的候選人正共謀壓制我國公民的選票。如果他真的配得上您的支持，如果他清白無瑕、毫無畏懼，那為什麼不允許每一張選票都被計算？」

阿斯夫拉此前曾承諾，若當選將重新審視卡斯楚政府與中國簽署的協議，並直言宏都拉斯與台灣維持邦交時，「情況比現在好百倍」。他在7月接受彭博專訪時也表示，若勝選將恢復與台灣的外交關係，並與美國建立更緊密的合作，形容自己心中有一個清楚的「三角概念」，即美國、以色列與台灣，強調由這些友好國家構成的三角格局，能為國家打造強大的團隊、找出解決方案。

