宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統 美表歡迎

中央社24日即時報導
宏都拉斯選委會宣布國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。(路透)
宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。美國國務卿盧比歐對此表示歡迎，並稱這將有助於遏止非法移民

宏都拉斯「新聞報」（La Prensa）引述宏國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）所屬的左派執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）獲得70萬6266票，得票率19.19%。

宏國選委會將於12月30日前發布正式的最終票數。

美國總統川普先前曾表態支持阿斯夫拉，稱兩人可以合作打擊毒品販運。川普還揚言，若阿斯夫拉落選，將削減對宏都拉斯的援助。

盧比歐（Marco Rubio）發表聲明指出：「我們期待與他（阿斯夫拉）即將上任的政府合作，推動雙邊與區域安全合作，終止非法移民進入美國，並強化兩國之間的經濟聯繫。」

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，但期間因各種因素導致開票緩慢。

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人選前雙雙表示若勝選，可能恢復與台灣的外交關係。

至於同一天舉行的國會選舉，結果很早就底定，國家黨與自由黨兩大親台在野黨在128席國會合計取得90席，超過2/3修憲門檻。

