法國羅浮宮被偷怕了 展廳窗戶加裝鐵欄杆

中央社／巴黎23日綜合外電報導
法國羅浮宮博物館23日在10月遭竊的阿波羅長廊展廳外安裝鐵欄。（美聯社）
法國羅浮宮博物館23日在10月遭竊的阿波羅長廊展廳外安裝鐵欄。（美聯社）

法國羅浮宮博物館今天在阿波羅長廊（Apollo Gallery）展廳窗戶上安裝鐵欄。不久前，竊賊在光天化日之下闖入這座巴黎地標，從阿波羅長廊盜走多件王室珠寶。

羅浮宮（Louvre）主管史坦巴克（Francis Steinbock）說：「這是竊案發生後決定的緊急措施之一。」

清晨時分，工人們站在阿波羅長廊的陽台上，把起重機吊起的巨大鐵柵欄固定在法式落地窗上。

史坦巴克表示：「我們之前答應要在年底前完成這項工作。」他還說，目前還在討論「加固其他窗戶」的方案。

羅浮宮館長戴卡赫（Laurence des Cars）上周對議員指出，鐵柵欄將在「聖誕節前」重新安裝。她指出，該展廳原本設有柵欄，但在2003年至2004年修復工程期間拆除。

10月份發生估計損失達1.02億美元的珠寶竊案後，這座全球參觀人數最多的博物館安全標準面臨嚴厲審視，加裝鐵窗是近幾個月來採取的最新舉措。

史坦巴克表示，目前已有一支警察部隊駐守羅浮宮，強化錄影監控的計畫也正在進行中。

羅浮宮上周也宣布，已完成博物館周邊的防盜措施。

羅浮宮 聖誕節 復工

