恐襲陰霾 歐洲聖誕市集「警」張升級 德多地設路障、專人看守

德國2024年12月20日，一輛SUV衝入馬德堡聖誕市場人群，造成六人死亡，數百人受傷；圖為德國總理率領官員哀悼恐攻一周年紀念。(歐新社)

聖誕節 將至，溫馨的聖誕市集是歐洲許多地方的傳統，然而在數次聖誕市集遇襲的陰影下，各地紛紛加強警力，以往的歡樂氣氛略顯黯淡；紐約時報報導，德國 今年約3200個聖誕市集都加強維安，部分地方當局甚至在市集周圍設置路障，安排專人看守，防止類似襲擊事件再次發生。

綜合媒體報導，去年12月，德國東部城市奧格斯堡的聖誕市集發生車輛衝撞人群事件，儘管現場有多個金屬路障，嫌犯仍開車從為應急車輛預留的縫隙中闖入。時隔一年，奧格斯堡當局在聖誕巿集嚴陣以待，派出大量警車和可移動金屬柵欄封鎖縫隙，並派人在電車通道旁邊看守，每隔數分鐘電車駛過時，市政人員才使用起重機，手動移除路障給電車通行。

繁瑣的程序引來民眾和遊客圍觀，不過沒有指責當局矯枉過正。德國近日一項民調顯示，多達62%受訪者擔心聖誕巿集再發生襲擊事件，只有35%的受訪者表示完全不擔心。奧格斯堡市長韋伯強調，為了保障民眾安全，即使增加預算、增派人手都是值得的：「人們嘲笑奧格斯堡保安措施過於嚴格，但總比大家和奧格斯堡人一起哭泣要好。」

當地許多民眾都贊同官方的做法，23歲的居民博伊爾勒表示，她與朋友逛市集時，依然能感受到濃厚的聖誕氣氛：「但我們閒逛時都變得更加警惕，我確實有朋友因為害怕遇襲不想要來了。」67歲的遊客亨德里克也表示：「襲擊事件實在可怕，隨時提醒我身處此地有潛在危險。」

歐洲多國也與德國一樣，加強聖誕期間的公共場所的維安，西班牙知名旅遊城市塞維利亞，當局撥款460萬歐元（約542萬美元）升級從聖誕到新年假期的公共場所維安級別；在奧地利薩爾斯堡，當地市集早前發生小規模襲擊事件，警方加強巡邏，安排數十個監視器覆蓋整個市集，持續至明年元旦。

據報導，德國城鎮行銷協會（BCSD）主席萊帕擔憂，當局不斷推高維安成本，市集攤販也需埋單，過去三年間，德國各地聖誕市集的維安開銷平均增幅達44%，「如果聖誕市集因成本過高被迫取消，當地社區就會失去重要的活動中心。」