我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

恐襲陰霾 歐洲聖誕市集「警」張升級 德多地設路障、專人看守

編譯中心╱綜合23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國2024年12月20日，一輛SUV衝入馬德堡聖誕市場人群，造成六人死亡，數百人受傷；圖為德國總理率領官員哀悼恐攻一周年紀念。(歐新社)
德國2024年12月20日，一輛SUV衝入馬德堡聖誕市場人群，造成六人死亡，數百人受傷；圖為德國總理率領官員哀悼恐攻一周年紀念。(歐新社)

聖誕節將至，溫馨的聖誕市集是歐洲許多地方的傳統，然而在數次聖誕市集遇襲的陰影下，各地紛紛加強警力，以往的歡樂氣氛略顯黯淡；紐約時報報導，德國今年約3200個聖誕市集都加強維安，部分地方當局甚至在市集周圍設置路障，安排專人看守，防止類似襲擊事件再次發生。

綜合媒體報導，去年12月，德國東部城市奧格斯堡的聖誕市集發生車輛衝撞人群事件，儘管現場有多個金屬路障，嫌犯仍開車從為應急車輛預留的縫隙中闖入。時隔一年，奧格斯堡當局在聖誕巿集嚴陣以待，派出大量警車和可移動金屬柵欄封鎖縫隙，並派人在電車通道旁邊看守，每隔數分鐘電車駛過時，市政人員才使用起重機，手動移除路障給電車通行。

繁瑣的程序引來民眾和遊客圍觀，不過沒有指責當局矯枉過正。德國近日一項民調顯示，多達62%受訪者擔心聖誕巿集再發生襲擊事件，只有35%的受訪者表示完全不擔心。奧格斯堡市長韋伯強調，為了保障民眾安全，即使增加預算、增派人手都是值得的：「人們嘲笑奧格斯堡保安措施過於嚴格，但總比大家和奧格斯堡人一起哭泣要好。」

當地許多民眾都贊同官方的做法，23歲的居民博伊爾勒表示，她與朋友逛市集時，依然能感受到濃厚的聖誕氣氛：「但我們閒逛時都變得更加警惕，我確實有朋友因為害怕遇襲不想要來了。」67歲的遊客亨德里克也表示：「襲擊事件實在可怕，隨時提醒我身處此地有潛在危險。」

歐洲多國也與德國一樣，加強聖誕期間的公共場所的維安，西班牙知名旅遊城市塞維利亞，當局撥款460萬歐元（約542萬美元）升級從聖誕到新年假期的公共場所維安級別；在奧地利薩爾斯堡，當地市集早前發生小規模襲擊事件，警方加強巡邏，安排數十個監視器覆蓋整個市集，持續至明年元旦。

據報導，德國城鎮行銷協會（BCSD）主席萊帕擔憂，當局不斷推高維安成本，市集攤販也需埋單，過去三年間，德國各地聖誕市集的維安開銷平均增幅達44%，「如果聖誕市集因成本過高被迫取消，當地社區就會失去重要的活動中心。」

不過也有攤販表示，一些奇特的維安措施反而可以吸引遊客。在奧格斯堡出售裝飾品的攤販赫費勒表示：「我們今年的客流量應會勝過去年，有很多外國遊客會來。如果你想吸引人們來觀光，你必須向遊客展示已經充分考慮安全問題。」

德國醫護人員20日手持蠟燭，參加2024年馬德堡聖誕市場汽車衝撞襲擊事件一周年紀...
德國醫護人員20日手持蠟燭，參加2024年馬德堡聖誕市場汽車衝撞襲擊事件一周年紀念儀式。(歐新社)

德國 聖誕節 觀光

上一則

全球暖化+需求增加 聖誕樹短缺「變瘦」搶市

延伸閱讀

AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情

AI概念股繼續助攻 史坦普連四漲創新高迎接聖誕行情
俄羅斯拒絕聖誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷

俄羅斯拒絕聖誕休戰 教宗良十四世：令人極度悲傷
潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機
德國遣返敘利亞人 2011年以來首見

德國遣返敘利亞人 2011年以來首見

熱門新聞

南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
美國司法部19日釋出艾普斯坦案最新解密檔案，其中一張照片驚見英國安德魯王子（前）神情輕鬆地橫躺在多名女子的大腿上，而已遭定罪的淫魔共犯麥斯威爾（後立者）則在後方露出微笑。（美聯社）

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

2025-12-22 01:28
金朱愛（右二）上次被公開拍到，是9月5日參加中國的抗日戰爭勝利紀念活動，與父親金正恩一起從專列走下月台。自那之後，她已經有84天未在公開場合現身，創下3年前亮相以來最長的「失蹤」紀錄。（歐新社）

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

2025-11-28 04:48
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍