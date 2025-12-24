全球暖化+需求增加 聖誕樹短缺「變瘦」搶市

我的頻道

編譯中心╱綜合23日電
柏林園藝賣場販售的丹麥諾德曼養殖冷杉，依高度分級標示價格，樹越高大售價越貴。(中央社)
柏林園藝賣場販售的丹麥諾德曼養殖冷杉，依高度分級標示價格，樹越高大售價越貴。(中央社)

今年不少德國民眾發現，聖誕樹不但價格上漲，外型也不如以往茂密好看，稀疏的樣子彷彿打了「瘦瘦針」；德媒分析，聖誕樹的變化反映歐洲最大養殖冷杉出口國丹麥，正同時承受氣候變遷與全球需求增加的壓力。

「瘦瘦針聖誕樹」近來在德國社群媒體蔚為流行，指的是樹形高挑、枝葉較為稀疏的聖誕樹款式，外觀被形容類似減重藥物「胰妥讚」（Ozempic）帶來的瘦身效果，也被部分消費者認為更適合小坪數住宅。

明鏡週刊（Der Spiegel）以「為什麼今年的聖誕樹又貴又醜」為題，分析「瘦瘦針聖誕樹」流行現象背後可能的原因，可能來自供應歐洲近一半冷杉聖誕樹丹麥養殖業者，所遭遇的結構性困境。

報導首先指出，丹麥今年可供歐洲市場的諾德曼冷杉（又稱高加索冷杉）數量較往年減少約100萬棵，導致歐洲多國聖誕樹供應吃緊。

聖誕樹零售業者雅可布森表示，聖誕樹養殖高度仰賴長期穩定氣候，一棵冷杉通常需要約10年才能長成可販售的聖誕樹，一旦氣候出現變化，損失難以彌補。

雅可布森解釋，2018年夏季的嚴重乾旱，是今年聖誕樹短缺的重要遠因。樹木在幼苗時期遭受的乾旱或寒害，影響往往在多年後才浮現；若再遇上春季突如其來的霜凍，甚至可能一夜之間毀掉整片林地，讓業者多年投入付諸流水。

聖誕樹養殖風險高，需付出長達10年以上的生長周期投入，收入往往僅集中聖誕節前幾周。據報導，家族企業擁有約1300萬棵冷杉的丹麥大型養殖商克瑞斯強森指出，過去實際能達到市場標準、順利出售的冷杉通常不到總數一半，其餘多因樹形不對稱、枝條受損而被迫報廢。

除了氣候因素，全球需求結構的改變，也進一步導致歐洲聖誕樹供應吃緊、推升聖誕樹市場價格。

克瑞斯強森說，近年中國、杜拜等地對諾德曼冷杉的需求快速增加，這些市場偏好品質較高、外型勻稱的樹種，且願意支付更高價格。

德國與丹麥本地消費者則對聖誕樹價格波動更為敏感，克瑞斯強森透露，在德國，一棵品質良好的諾德曼冷杉，售價約30歐；但在部分新興市場，同樣的樹卻可賣到60歐元（約70美元）以上。

因富香氣、少掉葉，諾德曼冷杉為最受德國歡迎的聖誕樹品種，近年市場上，卻越來越難找...
因富香氣、少掉葉，諾德曼冷杉為最受德國歡迎的聖誕樹品種，近年市場上，卻越來越難找到左右對稱、枝葉茂密，符合傳統歐洲人審美的聖誕樹。圖為柏林一處販售諾德曼冷杉的植物賣場。(中央社)

丹麥 德國 聖誕節

