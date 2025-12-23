日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
日本航空一架波音787-9型飛機從洛杉磯國際機場25R跑道起飛。（路透資料照片）
日本航空一架波音787-9型飛機從洛杉磯國際機場25R跑道起飛。（路透資料照片）

日本航空22日一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折的重傷。日本運輸安全委員會表示，將指派事故調查官調查事故原因。

TBS電視、朝日電視與Aviation Wire報導，事故發生於日本時間22日下午約1時30分，地點在堪察加半島南方約1190公里的太平洋上空，高度約1萬1600公尺，涉事班機為編號JL57的波音787-9型飛機。

根據報導，JL57班機的安全帶指示燈當時已經亮起，該名空服員正在進行洗手間的安全確認作業，在準備返回座位時，因突如其來的搖晃而失去平衡跌倒，導致右腳骨折。

JL57班機共搭載185名乘客及13名機組人員，包括3名飛行員與10名空服員，總計198人，其他機組人員與乘客均未受傷。班機約3小時後安全降落成田機場，由於事故造成人員受傷，日本國土交通省航空局（JCAB）23日依法將此事認定為航空事故。運輸安全委員會表示，將派遣事故調查官調查事故原因。

