京東巴黎倉庫被盜5萬件3C產品？報案經理：不知怎麼被偷的

京東旗下位於法國巴黎一個倉庫遭遇盜搶，法媒指逾5萬件商品被盜，包括手機、電腦和平板等，總值約3,700萬歐元。圖為江西的京東物流餐庫。非新聞事件圖。(中新社)

大陸電商 巨頭京東旗下位於法國巴黎1個倉庫遭遇盜搶，法媒指逾5萬件商品被盜，包括手機、電腦和平板，總值約3,700萬歐元（約4360萬美元）。京東表示，遇盜倉庫目前已經恢復正常運營。並稱相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。

法媒此前報導，京東位於法國巴黎東北的塞納—聖但尼省（Seine-Saint-Denis）杜尼市（Dugny）的倉庫遭洗劫，超過5萬件智慧型手機 、平板電腦等電子產品被盜，初步估計損失高達3,700萬歐元。1名現場經理發現有人破門而入，不知用何種方式偷盜走30多個倉庫貨架。

法廣指出，根據反黑幫大隊（BRB）的初步調查結果，竊賊在周日（21日）晚至周一凌晨之間作案，並刻意破壞倉庫的監視器，因警報系統無法正常運轉。目前案件已由法國打擊組織犯罪部門接手調查。

京東方面23日深夜回應，北京時間22日，位於法國巴黎地區的京東倉儲遭遇盜搶，當地警方已介入調查處理。目前倉庫已恢復正常經營，「我們關注到相關方面披露的重大損失數據，與實際情況有較大出入。」

京東又稱，近年來加速推進「全球織網計畫」，已在全球23個國家和地區建設了超130個各類型海外倉，並合法合規運營，將持續建設好超級供應鏈 ，為廣大企業和用戶提供高品質的物流服務。