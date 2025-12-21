南非槍擊案下修至9死 約12人做案 警方緝兇中

我的頻道

中央社／約翰尼斯堡21日即時報導
示意圖。（取自Pexels）
南非約翰尼斯堡郊外一間酒吧20日凌晨1時前遭大約12名身分不明的歹徒攻擊並開槍，警方稍早稱10人身亡，隨後下修至9死，另有10人受傷。警方已展開緝兇行動。

法新社報導，這是南非本月發生的第2起大型槍擊案，遇襲酒吧位於約翰尼斯堡西南方約40公里的金礦區貝克斯達爾鎮（Bekkersdal）。

警方在聲明中指出，攻擊者分乘兩輛車抵達，對酒吧顧客開槍，並於逃離現場途中隨機掃射。

豪登省（Gauteng）警官凱卡納（Fred Kekana）告訴南非廣播公司（SABC）電視台，死者包括一名線上叫車服務的司機，當時他剛好在酒吧外。

南非是非洲最工業化的國家，該國深受組織犯罪網絡帶動的犯罪與貪腐問題困擾，槍擊事件屢見不鮮，且經常是幫派暴力及非正規買賣交易者之間搶生意所致，使得南非成為全球謀殺率最高的國家之一。

本月6日，首都普勒托利亞附近的索爾斯維爾鎮（Saulsville）才剛發生槍手闖入旅社做案事件，造成包括一名3歲兒童在內共12人死亡，警方說案發地點在違法賣酒。

許多南非人持有自衛槍枝執照，雖然擁槍法規相對嚴格，但非法槍枝依然普遍。

根據警方資料，今年4月至9月，南非平均每天有63人遭到殺害。多數死亡案件源於口角衝突，也有部分是搶劫和幫派暴力導致。

