日高官提擁核 美施壓：核不擴散 中國批：重走邪路

編譯中心／綜合20日電
日本首相高市早苗的鷹派立場受到保守派歡迎，但在國際間並不討喜。（美聯社）
日本時事通信社20日報導，美國國務院19日在華盛頓回應日本政府高官近日「日本應擁有核武器」發言，強調「日本在核不擴散及核軍備控制領域是全球領袖，並是美國重要夥伴」。這被視為華府施壓日本維持傳統反核立場。日本作為唯一遭受原子彈攻擊國家，長期推動「無核世界」，美國同時重申將提供「最堅固可靠的核嚇阻力」保護盟國，包括日本，以強化日美同盟穩定。

美國務卿魯比歐同日表示，將持續與日本維持堅固同盟，同時尋求與中國合作方式。 事件源於18日晚，首相官邸安全保障政策負責高官在與記者團不列入紀錄（oﬀ-record）談話中，表達個人意見，稱「我認為日本應擁有核武」。發言背景指向中、俄、北韓核威脅加劇，該高官認為需討論擁核作為長期選擇，但強調現實中需強化美國擴大抑止力。發言迅速外洩，引發關注。政府次日由木原官房長官回應，重申「非核三原則（不擁有、不製造、不許帶入）堅持不變」，但避談高官進退或懲處。 

近年因地緣緊張，擁核論偶爾浮現，但多為自民黨內保守派個人意見，從未成政府政策。此次匿名發言雖為個人見解，卻在高市早苗首相執政下引發與野黨要求更迭聲浪，公明黨代表更稱「值得罷免」。被原爆者團體抗議，擔憂動搖和平國家形象。

原爆被害者團協事務局長濱住治郎昨發布聲明提及日相官邸幹部的擁核言論時強烈批評，「這番言論是無視原爆受害者的存在，且容許核戰爭，絕對無法容許」。

濱住治郎呼籲日本政府，「若自稱『唯一在戰爭中被原子彈轟炸的國家』，就應盡早加入《禁止核武器條約》，推動廢除核武。」 

NHK報導，日本防衛大臣小泉進次郎19日在記者會被問及未來是否堅持「非核三原則」時回應，「為了保護國民的性命與和平的生活，我認為有必要在不排除任何選項的情況下議論。」 日本外務大臣茂木敏充也表示，「政府的立場是堅持非核三原則政策上的方針」。 

中國外交部19日表示，這反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、加速「再軍事化」的野心膨脹，並強調，重走軍國主義是邪路，「注定是一條死路」。

日本首相官邸一名安保高官稱，「日本應當擁有核武器」。圖為日本防衛大臣小泉進次郎(...
日本 國務院 高市早苗

