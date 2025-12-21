WSJ：美推加薩日出計畫 10年內將耗資逾千億開發高科技城

美國總統川普女婿庫許納起草一份名為「日出計畫」的加薩重建方案。圖為巴勒斯坦人走在加薩市一條兩旁滿是被摧毀建築物的街道上。 （美聯社）

華爾街日報（WSJ）19日報導，美方已制訂加加薩 帶重建方案，宣稱要將加薩開發成高科技大都市，預計10年內花逾1100億美元。計畫未說明如何安置200萬名流離失所加薩巴人，不少美國官員對這項計畫能否實施表示懷疑：一來哈瑪斯 未必同意解除武裝，二來其他國家未必願提供資金。

這份名為「日出計畫」（Project Sunrise）的加薩重建方案，由美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）和總統特使魏科夫（Steve Witkoff）起草。32頁PowerPoint展示了在加薩建設海濱豪華度假村、高鐵 、智能電網等圖片，以及相關圖表和成本明細表。

重建由南至北分4階段進行，先移除被毀建築、未爆炸彈和哈瑪斯所用地道，同時安置民眾在臨時居所，並建立戰地醫院和流動診所，之後興建永久房屋、學校和宗教設施等，並重鋪道路、電網等，最終將包括豪華度假村、高鐵和智能電網等，標榜是數碼驅動的智能城市。

預計此項目將在10年內花費1121億美元，美國將為「所有預期的工作項目」提供近600億美元的資金和債務擔保。

美方官員稱，美國已向富裕的波斯灣國家、土耳其、埃及等潛在捐助國展示這些幻燈片。制訂計畫的美國政府官員稱，他們聽取了以色列官員、私營部門人士、承包商的意見。如果安全條件允許，這項計畫最快可在兩個月內實施。