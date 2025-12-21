我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

WSJ：美推加薩日出計畫 10年內將耗資逾千億開發高科技城

編譯中心／綜合20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普女婿庫許納起草一份名為「日出計畫」的加薩重建方案。圖為巴勒斯坦人走在加薩市一條兩旁滿是被摧毀建築物的街道上。 （美聯社）
美國總統川普女婿庫許納起草一份名為「日出計畫」的加薩重建方案。圖為巴勒斯坦人走在加薩市一條兩旁滿是被摧毀建築物的街道上。 （美聯社）

華爾街日報（WSJ）19日報導，美方已制訂加加薩帶重建方案，宣稱要將加薩開發成高科技大都市，預計10年內花逾1100億美元。計畫未說明如何安置200萬名流離失所加薩巴人，不少美國官員對這項計畫能否實施表示懷疑：一來哈瑪斯未必同意解除武裝，二來其他國家未必願提供資金。

這份名為「日出計畫」（Project Sunrise）的加薩重建方案，由美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）和總統特使魏科夫（Steve Witkoff）起草。32頁PowerPoint展示了在加薩建設海濱豪華度假村、高鐵、智能電網等圖片，以及相關圖表和成本明細表。

重建由南至北分4階段進行，先移除被毀建築、未爆炸彈和哈瑪斯所用地道，同時安置民眾在臨時居所，並建立戰地醫院和流動診所，之後興建永久房屋、學校和宗教設施等，並重鋪道路、電網等，最終將包括豪華度假村、高鐵和智能電網等，標榜是數碼驅動的智能城市。

預計此項目將在10年內花費1121億美元，美國將為「所有預期的工作項目」提供近600億美元的資金和債務擔保。

美方官員稱，美國已向富裕的波斯灣國家、土耳其、埃及等潛在捐助國展示這些幻燈片。制訂計畫的美國政府官員稱，他們聽取了以色列官員、私營部門人士、承包商的意見。如果安全條件允許，這項計畫最快可在兩個月內實施。

報導說，「日出計畫」並未說明如何在建設過程中安置加加薩帶流離失所的巴勒斯坦民眾。

名為「日出計劃」的加薩重建方案，由美國總統川普女婿庫許納（左）和總統特使威科夫（...
名為「日出計劃」的加薩重建方案，由美國總統川普女婿庫許納（左）和總統特使威科夫（右）起草。圖為兩人2025年9月抵達白宮國宴廳，參加美國總統川普和以色列總理內唐亞胡的聯合新聞發布會。（路透）

加薩 哈瑪斯 高鐵

上一則

靠近羅馬「許願池」特雷維噴泉 明年2月起須付2歐元

下一則

日高官提擁核 美施壓：核不擴散 中國批：重走邪路

延伸閱讀

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答

魯比歐年終記者會：盼泰柬本周停火 是否宣戰委國這樣答
從世足賽到環月飛行 2026年5大熱門事值得關注

從世足賽到環月飛行 2026年5大熱門事值得關注
加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導
以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

以色列稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡