東京若爆發規模7地震 日本睽違多年下修災損推估

日本政府報告推斷，若東京首都圈發生規模7的強震，最多會造成1萬8000人死亡，約40萬棟建物全毀與燒毀，這些災損估算較上一次試算減少2到3成。(路透)
日本政府19日公布最新「首都直下地震」損害推估，若首都圈發生規模7的強震，最多會造成1萬8000人死亡，約40萬棟建物全毀與燒毀，這些災損估算較上一次試算減少2到3成。

「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）報導，最新報告也試算，經濟損失預估約83兆日圓（約5200億美元），相較2013年上次預估的95兆日圓，減少12兆日圓。

另外，在最糟的條件下，這份報告試算最多2400萬人會受到停電影響，有840萬人難以回家，恐嚴重影響生活。

日本政府中央防災會議的作業小組今天公布這份報告書，而且睽違12年修改「首都直下地震」的損害推估。

「首都直下地震」泛指發生於日本首都圈及其周邊地區，規模達7至8級的地震。根據日本政府地震調查研究推動本部資料，南關東地區未來30年內發生規模7左右淺層地震的機率約為70%。

日本政府根據上一次2013年的預估結果（約2萬3000人死亡、約61萬棟建築物全毀及燒毀）在2014年制定、2015年修訂相關緊急對策推動基本計畫，並且以「10年內把死亡人數與建物全毀燒毀數量大致減半」為目標，推動相關政策。這份計畫已屆10年，因此在這次的報告調整損失預估。

這次報告模擬19種不同震央的情境。其中，以對首都功能影響最為嚴重的規模7.3「都心南部直下地震」為對象，分季節及時段推算損失。

若在東京都江東區測得最大震度7，且會出現最多死者、受損建物的冬季傍晚，以及在風速每秒8公尺的情況下，推估會有1萬8000名死者，其中2/3的人、為數約1萬2000人會死於火災。

在上述情況下，預估分別約有13萬棟建物因搖晃等而全毀，另有約27萬棟燒毀，而避難期間因身體不適而死亡的「災害關聯死」介於1萬6000到4萬1000人左右。

這次日本政府首度試算「災害關聯死」人數。

報告書估算的經濟損失部分，資產損失約為45兆日圓（上次報告預估約47兆日圓），經濟活動損失約38兆日圓（上次報告預估約48兆日圓）。主要因耐震補強、企業制定防災相關計畫等措施有所推動而減少。

最新報告也指出，應該要加強確保首都中樞功能，以及預防人員與財物損失，還有因應日本持續邁向高齡化、外國人增加、謠言流傳等狀況。

報告也強調，民眾應將這項風險視為「自身課題」，積極意識到保護個人生命的重要性。

日本 地震

