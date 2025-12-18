我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

AI生成法國政變假新聞點閱破千萬 馬克宏促臉書下架遭拒

編譯中心╱綜合17日電
法國總統馬克宏要求臉書下架法國發生政變的假新聞，未料臉書回覆「這不違反我們的使用規範，拒絕刪除。」(路透)
法國總統馬克宏要求臉書下架法國發生政變的假新聞，未料臉書回覆「這不違反我們的使用規範，拒絕刪除。」(路透)

法國總統馬克宏說，一位非洲領袖在社群媒體看到假新聞，以為法國發生政變，馬克宏認為茲事體大，要求平台下架卻遭拒絕，直指此事凸顯規範數位平台的必要性。

馬克宏16日在普羅旺斯報（La Provence）於馬賽舉辦的活動中提到假消息在社群媒體造成的危害。他舉例，非洲某國領袖日前在臉書看到一則「報導」，以為法國正發生政變，於是聯絡表達關切。

這則假消息顯然是以人工智慧（AI）生成；畫面中，一名記者在街頭手持寫有「Live 24」字樣的麥克風說，有不明身分的軍人發起政變。背景遠處是艾菲爾鐵塔和直升機，近處有持槍的軍人。

馬克宏說，這則假消息有多達1200萬次點閱，他指示幕僚要求臉書母公司Meta下架這則「明顯引發混亂」的假消息，但遭拒絕；馬克宏於是親自聯絡平台，然而「臉書的回覆是：這不違反我們的使用規範，拒絕刪除」。

馬克宏認為，這件事凸顯有必要嚴加規範數位巨擘及禁止青少年使用社群網絡。

他說：「這些人（指社群平台）不把我們當一回事，他們不在乎公共辯論的客觀性和民主國家的主權。他們讓我們置身險境，當我們發現明顯造假的內容危害公共安全時，必須有權予以刪除。」

費加洛報（Le Figaro）和法國新聞台（franceinfo）報導，這支臉書影片不是近月唯一流傳關於馬克宏的假消息。

