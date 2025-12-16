前芬蘭小姐歧視醜聞 政客「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

前芬蘭小姐札法切11日出席在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會。(美聯社)

芬蘭近日爆發種族歧視 風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭撤銷后冠，多名政治人物為了聲援她也發布做出相同手勢的照片。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）16日表示，這些行為正在損害芬蘭的國際形象。

法新社報導，這起醜聞始於上周。札法切發布一張以手指將眼睛拉成細長形狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被外界普遍解讀為取笑亞洲人，芬蘭小姐組織先是發布聲明譴責，接著決定撤銷札法切的頭銜。

事件延燒後，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的國會議員加雷德夫（Kaisa Garedew）與埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員廷基寧（Sebastian Tynkkynen），也在社群媒體 上發布做出相同手勢的照片表示聲援，並批評主辦單位撤銷她的頭銜；其中，埃羅拉事後已為此道歉。

Unfortunately to know #Finland in this way.



Finn politicians following Miss Finland's suit of making racist gesture against Asian community, trigger further controversy.

歐爾波在一場峰會場邊受訪時指出：「我昨天在國會辯論中就已表示，這件事已對我們的國家造成傷害，事實確實如此。」他並強調：「就我個人而言，我不接受任何形式的種族主義 。」

目前仍不清楚芬蘭人黨的議員是否會面臨任何黨內處分，因為該黨國會黨團預計在本週稍晚才會作出決定。不過，歐爾波表示，他相信芬蘭人黨黨團「會以應有的嚴肅態度處理此事」。

芬蘭政府各政黨的國會黨團也聯合譴責同僚發布的相關貼文。國家聯合黨（National Coalition Party）國會黨團主席科普拉（Jukka Kopra）表示：「這不應該發生，無論是現在還是未來都不該。」並批評這些貼文「具有侮辱性」、「極不恰當」，進一步削弱芬蘭的國際聲譽。

法新社指出，札法切與多名芬蘭政客的「瞇瞇眼」照片已在全球流傳。芬蘭廣播公司（Yle）報導，芬蘭航空（Finnair）表示，這些貼文已對公司形象造成實質影響。

芬蘭航空公關主管塔爾奎維斯特（Paivyt Tallqvist）指出，公司日文版「X」帳號收到大量留言，針對這些被視為帶有種族歧視意味的照片表達不滿，且訊息高度一致：「不要前往這個國家旅行，也不要搭乘芬蘭航空。」