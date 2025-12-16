翁山蘇姬健康堪虞 資訊幾乎斷絕 兒憂失聯2年恐離世

我的頻道

編譯中心╱綜合15日電
80歲的緬甸前領導人翁山蘇姬，被拘禁後和外界資訊幾乎完全斷絕，兒子擔心萬一她去世，自己恐怕都不知道。(路透)
80歲的緬甸前領導人翁山蘇姬，被拘禁後和外界資訊幾乎完全斷絕，兒子擔心萬一她去世，自己恐怕都不知道。(路透)

路透報導，緬甸被拘禁的前領導人翁山蘇姬健康每況愈下，外界資訊幾乎完全斷絕，讓她的兒子阿里斯擔心，萬一她去世，自己恐怕都不會知道。

阿里斯告訴路透，他已經兩年沒有收到現年80歲母親的消息，自2021年軍事政變推翻其政府以來，僅偶爾透過間接途徑得知她有心臟、骨骼和牙齦等健康問題。

雖然阿里斯對緬甸軍政府試圖本月稍晚舉辦大選抱持否定態度，他認為這場選舉或許能為母親的處境帶來轉機。這場選舉被多數外國政府批評為旨在為軍事統治合理化的假象。

他在東京受訪時說：「她的健康持續惡化，兩年來沒有人見過她。她完全無法與律師團隊聯繫，更別說家人了。她說不定已經去世了。」「我猜想（緬甸軍政府領袖）敏昂萊在對待我母親時有他的盤算。如果他真的打算在選舉前後藉由釋放她或改為軟禁，來安撫民心，那至少也是個進展。」緬甸軍政府發言人未回應路透的置評請求。

緬甸軍方過去慣於在節日或重大事件釋放囚犯。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬2010年大選結束數日後獲釋，結束了長達多年的監禁生活，過去大部分時間她都被軟禁在仰光茵雅湖畔的殖民時期宅邸。

2015年大選，也是緬甸25年來首度開放競爭的選舉，翁山蘇姬帶領政黨勝出，成為實質領導人，不過後來她的國際形象因被指控對穆斯林少數族裔洛興雅種族滅絕事件處理不當而受損。

緬甸自2021年政變陷入動盪，武裝叛亂蔓延全國多地。翁山蘇姬正因煽動、貪汙、選舉舞弊等指控在服27年刑期，對所有罪名均予否認。

阿里斯表示，他相信母親被關押在首都奈比多，兩年前最後一次收到母親來信時，她抱怨牢房夏季和冬季時的極端氣溫。

在世界各地衝突頻傳之際，阿里斯擔憂外界已逐漸忘記緬甸。他正試圖利用即將到來的大選，敦促日本等外國政府對緬甸軍政府施加更大壓力，呼籲釋放母親。這是政變後首次大選，分階段舉行，預計自28日開始。

「過去國際社會對我母親仍高度尊重時，世界較難對緬甸發生的事視而不見。但自從她因若開邦危機地位受到削弱，情勢已經不同了，」

阿里斯是英國公民，直到幾年前一直低調行事，他強調，母親並未「共謀」聯合國所謂軍方於2016至2017年在若開邦針對洛興雅人的種族滅絕行動。阿里斯此次赴日，會晤多位日本政界人士及政府官員，推動他們對軍政府採取更強硬立場，並拒絕承認選舉結果。

被問及母親會如何看待他為她奔走，阿里斯表示：「我想她會非常難過我必須挺身而出。她一直希望我不用受牽連，但我現在其實別無選擇。畢竟我是她兒子。如果我不做，難道還能期望別人來做嗎？」

