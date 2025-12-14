我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「當哈利遇上莎莉」導演與妻身亡 疑被兒子持刀殺害

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後，伏在行人橋上。(路透)
澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後，伏在行人橋上。(路透)

澳洲雪梨邦代海灘發生恐怖攻擊事件，案發當時有民眾在關鍵時刻徒手制伏槍手的影片在網路流傳，見義勇為的精神深獲各界讚揚，但也他因此身中兩槍送醫治療。

▲ 影片來源：x平台＠ILTVNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據美聯社報導，邦代海灘傳出槍擊後，現場民眾四處奔逃，不過社群平台流傳的影片顯示，一名身體壯碩、身穿白色T恤、深色長褲的男子先躲在一輛汽車後方，然後伺機撲向黑衣白褲的槍手背後，雙手緊緊勒住槍手脖子，用力奪下對方手中長槍，隨即拿起長槍瞄準摔倒在地的槍手，讓槍手知難而退、快速逃離現場。

新南威爾斯省長柯民思(Chris Minns)對於影片中的男子冒著生命危險的勇敢行動形容為「難以置信的一幕」：「這是我見過的最不可思議的場景，一名男子走向瞄準群眾開槍的槍手，赤手空拳解除其武裝，他冒著生命危險，拯救無數人的性命。」並強調：「我毫不懷疑，今天有許多人能夠活下來，都是拜他的勇氣之賜。」

就連澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也在記者會公開讚揚冒著生命危險的救難人員與民眾：「大家奮不顧身衝向危險，展現澳洲人最優秀的品質，這才是我們要捍衛的價值觀。」另外包括以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)第一時間對該名男子公開表達敬意。

隨後澳洲當地媒體7NEWS率先披露該男子身分是現年43歲的艾哈邁德(Ahmed al Ahmed)，其親友穆斯塔法(Mustafa)受訪時透露，艾哈邁德徒手制伏槍手之際自己也身中兩槍，導致手臂與手掌受傷，所幸接受手術治療已無生命危險。

穆斯塔法指出，艾哈邁德在雪梨經營水果店，也是兩個孩子的父親；他說：「我們希望他能平安無事，他是英雄、百分之百的英雄。」

這起槍擊事件發生於14日，警方事後證實兩名犯案槍手為父子檔，在雪梨邦代海灘猶太光明節慶祝活動發動攻擊，警方已將此案定調為反猶太主義恐怖攻擊。

澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有16人不幸遇難。圖案發後，警方...
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案，已有16人不幸遇難。圖案發後，警方15日在現場進行鑑識工作。(路透)

澳洲 猶太 槍擊

上一則

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

延伸閱讀

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡

逃過二戰猶太大屠殺卻死於雪梨海灘恐攻 男肉身護妻中彈亡
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔
雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤