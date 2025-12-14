徒手制伏雪梨海灘槍手 43歲英勇水果店老闆身中2槍 現況曝光

澳洲雪梨邦代海灘地區14日發生恐襲慘案。圖為無人機攝到的現場情況，顯示槍手遇擊後，伏在行人橋上。(路透)

澳洲 雪梨邦代海灘發生恐怖攻擊事件，案發當時有民眾在關鍵時刻徒手制伏槍手的影片在網路流傳，見義勇為的精神深獲各界讚揚，但也他因此身中兩槍送醫治療。

The civilian who tackled and disarmed one of the gunmen during the mass shooting at a Hanukkah celebration on Sydney’s Bondi Beach has been identified as 43-year-old Ahmed al Ahmed, a local fruit shop owner and father of two. Witnesses and video footage show Ahmed advancing on… pic.twitter.com/dPjoNARZtG — ILTV Israel News (@ILTVNews) 2025年12月14日

▲ 影片來源：x平台＠ILTVNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據美聯社報導，邦代海灘傳出槍擊 後，現場民眾四處奔逃，不過社群平台流傳的影片顯示，一名身體壯碩、身穿白色T恤、深色長褲的男子先躲在一輛汽車後方，然後伺機撲向黑衣白褲的槍手背後，雙手緊緊勒住槍手脖子，用力奪下對方手中長槍，隨即拿起長槍瞄準摔倒在地的槍手，讓槍手知難而退、快速逃離現場。

新南威爾斯省長柯民思(Chris Minns)對於影片中的男子冒著生命危險的勇敢行動形容為「難以置信的一幕」：「這是我見過的最不可思議的場景，一名男子走向瞄準群眾開槍的槍手，赤手空拳解除其武裝，他冒著生命危險，拯救無數人的性命。」並強調：「我毫不懷疑，今天有許多人能夠活下來，都是拜他的勇氣之賜。」

就連澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)也在記者會公開讚揚冒著生命危險的救難人員與民眾：「大家奮不顧身衝向危險，展現澳洲人最優秀的品質，這才是我們要捍衛的價值觀。」另外包括以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)第一時間對該名男子公開表達敬意。

隨後澳洲當地媒體7NEWS率先披露該男子身分是現年43歲的艾哈邁德(Ahmed al Ahmed)，其親友穆斯塔法(Mustafa)受訪時透露，艾哈邁德徒手制伏槍手之際自己也身中兩槍，導致手臂與手掌受傷，所幸接受手術治療已無生命危險。

穆斯塔法指出，艾哈邁德在雪梨經營水果店，也是兩個孩子的父親；他說：「我們希望他能平安無事，他是英雄、百分之百的英雄。」