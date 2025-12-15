「買票花1個月薪 臉都沒看清」梅西20分鐘快閃 印度球迷砸場

我的頻道

編譯梁采蘩／綜合14日電
印度球迷原本預期梅西將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。梅西繞場一周後即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。（路透）
印度球迷原本預期梅西將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。梅西繞場一周後即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。（路透）

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。

英國廣播公司（BBC）報導，數千名熱情支持者為了一睹這名足球巨星風采，支付最高達1萬2000盧比（約132美元）的票價入場。然而，梅西進場後僅繞場向球迷揮手致意，隨即被大批官員與名人包圍遮擋，許多觀眾根本無法清楚看到他。

在出場約20分鐘後，梅西即由維安人員護送離場，部分觀眾隨即爆發不滿情緒，有人衝入場內破壞設施，另有人朝球場丟擲物品。

這位2022年世界盃冠軍隊主將、被視為史上最偉大足球員之一的球星，原本被外界預期將在體育場進行一場簡短的表演賽，但最終並未發生。

多名球迷對此表達強烈不滿。一名在場球迷向印度新聞社ANI抱怨說：「梅西身邊全都是政要和演員……那為什麼要叫我們來？我們花了1萬2000盧比買票，卻連他的臉都沒看清楚。」

另一名憤怒球迷向印度新聞信託社（Press Trust of India）表示，許多人為了看這位八度榮獲金球獎的球星，付了相當於一個月薪水。「我花了5000盧比買票，帶著兒子來看梅西，不是來看政治人物，」該名球迷說，「警察和軍人都在自拍，活動管理單位才是真正該負責的人。」

事件發生後，西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）表示，她對場內失序狀況「深感不安與震驚」，並宣布成立調查委員會。她向梅西及「所有熱愛體育的人」致歉，並在社群平台X表示，調查將釐清責任歸屬，並提出防止類似事件再度發生的建議措施。

梅西的發言人表示，梅西已依照事前約定，履行出席活動的時間安排；至於活動組織與現場管理問題，則請媒體參考班納吉的公開道歉聲明。

媒體另引述警方官員指出，活動的「主要主辦人」已遭逮捕，當局也將研議如何向已購票的觀眾辦理退款，但未透露進一步細節。

印度足球總會（AIFF）則強調，這場活動屬於「私人性質」，並非由該會主辦。

梅西此次訪印度，是參與名為「GOAT（史上最偉大）」的巡迴宣傳行程，活動地點包括加爾各答、海德拉巴、孟買與德里。行程首站在加爾各答揭幕，一座高達約21公尺的梅西雕像在當地亮相，該雕像由45人團隊歷時27天完成組裝；基於安全考量，梅西當時僅以線上方式現身。

阿根廷球王梅西（左）訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。（美聯社）
阿根廷球王梅西（左）訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。（美聯社）

