我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學槍擊案 20多歲男子在旅館被拘 房內有兩槍

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警：嫌犯為父子檔

中央社／雪黎15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

澳洲警方今天表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模攻擊的是一對父子。他們在猶太「光明節」慶祝活動中開槍，這起事件截至目前一共造成16人死亡、40人受傷。

路透社報導，警方在記者會中表示，調查顯示，這起光明節（Hanukkah）攻擊事件犯案的只有兩人，包括其中一名遭當場擊斃的槍手在內。

美聯社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警察局長蘭尼恩（Mal Lanyon）表示，其中一名槍手為50歲男子，遭警方擊斃；另一名槍手是他的24歲兒子，受傷後正在醫院接受醫治。

警方指出，安全機構對其中一人早有掌握，但蘭尼恩表示，當局沒有發現有預謀攻擊的跡象。

法新社引述澳洲媒體報導，涉嫌在邦代海灘（Bondi beach）開火的其中一名嫌犯已被指認是住在雪梨郊外的男子。

根據澳洲廣播公司（ABC）引述一位要求匿名官員的說法，該名疑似攻擊者的名字是納維德‧阿克拉姆（Naveed Akram），住在雪梨巿郊邦尼里格區（Bonnyrigg）。

警方表示，其中一名槍手當場身亡，另一人則受重傷。澳廣報導，納維德‧阿克拉姆是生還或已故槍手暫不得而知。

澳廣和其他當地媒體報導，警方已經搜索該名男子住家。

與此同時，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害的15人。

艾班尼斯表示：「今天全國將降半旗，向所有罹難者和受傷者致上我們的敬意。」

澳洲 猶太 槍擊

上一則

烏克蘭和平計畫柏林會談 美國特使：取得重大進展

延伸閱讀

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡

雪梨海灘猶太節慶槍擊案 警方：增至16人死亡
澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊
加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件

加薩戰爭影響 澳洲近年發生多起反猶攻擊事件
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

熱門新聞

北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
一名烏克蘭士兵在庫普揚斯克測試新型「鐵雲」(Iron Cloud)自動防空砲。(歐新社)

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

2025-12-13 13:18
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產
被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲
她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了

她高中開始打工存錢 35歲擁房和退休金卻後悔了
好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字