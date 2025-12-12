我的頻道

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

票選結果出爐 「熊」首登日本年度字 反映熊害層出不窮

中央社／京都12日電
日本漢字能力檢定協會在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，原因是日本今年各地熊害層出不窮，且造成的死傷數量創新高，這個字緊扣日本今年的社會問題。 （歐新社）
日本漢字能力檢定協會今天在京都市清水寺發布年度漢字為「熊」，原因是日本今年各地熊害層出不窮，且造成的死傷數量創新高，這個字緊扣日本今年的社會問題。

票選「年度漢字」活動是為了宣傳漢字的奧妙，自1995年起，每年年底由日本漢字能力檢定協會在網站向日本全國募集最能代表過去一年的漢字。今年的活動自11月起募集，並在12月12日「漢字之日」發表。

今年的年度漢字和過去一樣在京都市清水寺發表，由住持森清範在特大的和紙揮毫，寫下「熊」字。

關西電視台報導，從日本全國募集到18萬9122票之中，「熊」獲得2萬3346票，首度被選為年度漢字。

「熊」不僅反映出日本今年已經成為社會問題的「熊害」，也與和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」先前飼養的4頭大貓熊有關。這4頭大貓熊因為租約到期，今年稍早歸還給中國也成為日本民眾的話題。

票數第二高的日本年度漢字為「米」。這跟日本米價飛漲成為「令和的米騷動」，進而使日本政府決定釋出儲備米有關，此外，其他理由包含日籍球員大谷翔平在美國（日文漢字為米國）的亮眼表現，以及日本傳奇球星鈴木一朗雙雙進入美國與日本棒球名人堂。

票數第三高的年度漢字為「高」，反映出物價高漲、股價創史上新高、氣溫創新高、高齡化上升、日本首位女日相高市早苗等各式各樣的事情有關。

而第四到第七名，分別為2025年世界博覽會（大阪關西世博）吉祥物「脈脈」的「脈」、「萬」、「變」、「博」。

其中「變」反映出日本自民黨與公明黨分手，執政聯盟出現變化，加上日本國內氣溫創新高，以及人工智慧（AI）變革等，能感受到大幅變化的一年。

2024年與2023年的年度漢字，分別為「金」與「稅」。

日本 高市早苗 三高

