德國年度10大詞彙 AI時代、兵役抽籤反應社會變革

德國今年啟動一系列兵役制度改革，圖為本月5日德國民眾上街抗議強制兵役措施。(路透)

德國 語言協會公布2025年度10大詞彙，今年由「人工智慧時代」拔頭籌，榜單反映德國在數位變遷、地緣政治緊張與經濟下行的社會集體情緒變化和挑戰。

德國語言協會（GfdS）是由德國政府資助的德語研究和保護機構，1971年起每年歲末發布年度詞彙。協會說明，評選標準並非取決於詞語的使用頻率，而是象徵意義與社會關注度，目的在捕捉當年的社會情緒變化。

今年拔頭籌的詞彙是「人工智慧時代」（KI-Ära），評審團指出，人工智慧已從學術象牙塔走進民眾日常生活，應用於線上搜尋、圖像動畫製作及文本創作，成為德國社會主流一部分。

語言協會說明，這個詞彙象徵一個新時代的開端，同時也伴隨濫用風險，若過度依賴，可能弱化獨立與批判性思考，以及口語表達和寫作能力，人工智慧的廣泛應用勢必對語言本身的發展，產生深遠影響。

除了科技，川普 入主白宮後，也對大西洋的另一端帶來不少衝擊。10大詞彙第2名「交易」（Deal），反應川普政府以商業邏輯主導外交的風格；第3名「土地換和平」（Land gegen Frieden）則描述要求烏克蘭割地換取停戰的提議。

今年榜單也納入一系列反映德國財政、軍事再調整的詞彙。第4名「特別基金」（Sondervermögen），指聯邦政府2025年3月通過修憲放寬舉債限制，進而成立的5000億歐元特別基金。支持者稱這筆龐大的預算為投資促進器，批評者則認為這是美化負債的政治話術。

「兵役樂透」（Wehrdienst-Lotto）排名第5。隨俄烏戰事持續，德國今年啟動一系列再軍備化與兵役制度改革，社會也重啟是否應以抽籤方式決定服役人選的辯論。

第6名「無人機 化」（Drohnisierung）反映無人機在現代戰爭中大量使用的情況。今年歐洲多地傳出疑似偵察無人機目擊事件。語言協會表示，「無人機化」是一個帶有半諷刺意味的字，用來形容北約與德國被迫因應新型態安全威脅的現象。

第7名「懲罰性關稅 」（Strafzölle）凸顯川普對等關稅對德國的衝擊，美歐日前已達成避免全面貿易戰的關稅協定，但對以出口導向經濟為主的德國而言，具懲罰性質的對等關稅政策仍是揮之不去的陰影。

除關稅衝擊，德國經濟也陷入長期低靡，第8名「富裕流失」（Wohlstandsverlust）反應民眾對生活水準下降與經濟前景的擔憂。語言協會指出，這種焦慮近年更為明顯，但目前不清楚是否會超越人們對戰爭、文化變遷或暖化的恐懼。

相較過去，越來越少人認為氣候是德國核心挑戰，形容人們對暖化議題興致缺缺的「氣候疲乏」（klimamüde），名列榜單第9。

第10的「TikTok化」（Vertiktokung）指的則是社會資訊傳播、思考方式或公共討論越來越受到TikTok這類短影音平台影響。

協會指出，越來越多年輕人從Tiktok等短影音平台形塑世界觀與政治意見，不僅挑戰傳統媒體與教育體系，也凸顯德語本身持續生成新字、能快速內化社會現象為語言的特性。