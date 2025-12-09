日本青森規模7.5強震至少30傷 高市籲做好避難準備

我的頻道

編譯中心╱綜合9日電
日本東北部青森縣9日發生強烈地震後，造成至少30人受傷，火災現場濃煙滾滾。(美聯社)
日本東北部青森縣9日發生強烈地震後,造成至少30人受傷,火災現場濃煙滾滾。(美聯社)

日本東北發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難；當局隨後已解除海嘯警報。日本東北電力及北海道電力表示，它們在該地區營運的核電廠未傳出任何異常。

路透和法新社報導，地震發生在當地時間8日晚間11時15分，震央在本州最北端的青森縣外海約80公里處，震源深度54公里。

日本氣象廳最初警告海嘯最高恐將達三公尺，但實際觀測到的最大波高為70公分，並於9日清晨解除所有海嘯警報。當地未傳出重大災害。

首相高市早苗向媒體表示：「截至目前，我已接獲30人受傷及一起火災的通報。」

高市早苗9日清晨呼籲民眾提高警覺。她表示：「請大家在約一周內持續收聽氣象廳或地方政府發布的資訊，確認家具是否固定，一旦感受到搖晃時，請隨時做好避難準備。」

東日本旅客鐵道公司（JR東日本）在該地區暫停部分列車服務。這一帶在2011年3月也曾遭遇規模9.0強震。業者表示，日本北部其他列車服務目前也有誤點情形。

地震發生後，日本氣象廳對從北海道到千葉縣等廣泛地區發布警報，呼籲居民警戒未來一周內可能再次發生強震。

日本東北電力及北海道電力通報，兩家公司在該地區營運的核電廠未傳出異常。地震發生後，數千戶家庭一度停電，但9日上午已恢復供電。

