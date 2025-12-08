我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

貝南政變未遂 總統宣示穩定 西非部隊維安

編譯中心／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝南未遂軍事政變後，士兵們7日在首都街頭巡邏。 （路透）
貝南未遂軍事政變後，士兵們7日在首都街頭巡邏。 （路透）

非洲西部國家貝南總統塔隆（Patrice Talon）於7日稍早的未遂軍事政變後透過國營電視台向民眾保證情勢穩定。西非經濟共同體則表示，西非部隊正在對貝南進行部署。

中央社引述法新社報導，塔隆在貝南國營電視台指出：「我要向大家保證，目前情勢已經完全獲得控制，因此請大家從7日晚開始可以安心照常進行各項活動。」他強調：「全國範圍內的治安和公共秩序都將獲得維護。」

西非經濟共同體（ECOWAS）7日則表示，為協助貝南當局掌控局勢，西非部隊正在對貝南進行部署。

西非經濟共同體在聲明中指出，將派遣奈及利亞、獅子山、象牙海岸和迦納的部隊「支援貝南政府和共和軍，維護貝南共和國的憲政秩序和領土完整」。

與此同時，奈及利亞總統府一名消息人士告訴法新社，奈及利亞空軍已經對鄰國貝南的多處目標發動空襲，顯示與貝南當局協調行動，協助平息政變。

奈及利亞空軍發言人、准將埃喬達梅（Ehimen Ejodame）表示：「奈及利亞空軍已經依據西非經濟共同體相關協議和待命部隊授權，在貝南共和國執行任務。」

目前尚不清楚空襲目標為何。

貝南總統塔隆於7日的未遂軍事政變後透過國營電視台向民眾保證情勢穩定。（路透）
貝南總統塔隆於7日的未遂軍事政變後透過國營電視台向民眾保證情勢穩定。（路透）

上一則

馬克宏結束訪中後放話 歐盟擬對中徵關稅

下一則

印度旅遊勝地夜店氣爆25死 含4名觀光客

延伸閱讀

奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持

奈及利亞最大集體綁架案傳百童獲釋 估仍265人遭挾持
貝南爆未遂政變 總統宣示穩定西非部隊展開部署

貝南爆未遂政變 總統宣示穩定西非部隊展開部署
宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點

宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點
川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人