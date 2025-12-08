希望象徵？加薩戰爭2年多來 伯利恆聖誕樹首點燈

我的頻道

編譯中心／綜合7日電
約旦河西岸伯利6日洋溢聖誕節歡樂氣氛。（路透）
約旦河西岸伯利6日洋溢聖誕節歡樂氣氛。（路透）

在被占領的約旦河西岸伯利恆（Bethlehem）、耶穌基督的傳統誕生地，6日再度洋溢聖誕節的歡樂氣氛；這是自2年多前加薩戰爭爆發以來，伯利恆城首次點亮聖誕樹。以色列總理內唐亞胡7日表示，他將於本月稍晚會晤美國總統川普，還聲稱很快就會進入川普的加薩和平計畫第二階段。

中央社引述法新社報導，掛滿紅色與金色球飾的聖誕樹，矗立在馬槽廣場上，距聖誕教堂（Church of the Nativity）僅數公尺，已成為希望的象徵；頂端鮮紅色的星星，在被近乎滿月光芒映照下的多雲夜空中顯得格外耀眼。

自2023年10月巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯攻擊以色列、加薩戰爭爆發以來，這是伯利恆首次舉辦這類慣常的慶祝活動。

任職於約旦河西岸沙費特（Salfit）的扎伊圖納科技大學（Al-Zaytoonah University of Science and Technology）、27歲的什塔亞（Abeer Shtaya）說：「它代表了堅韌不拔的精神。」她與一群大學生同行100公里，因為「我們想慶祝，並和我們在伯利恆的兄弟姐妹共享這一天的喜悅」。

在廣場上經營陶瓷店的43歲店主沙亨（Mike Shahen），在幾位遊客進店消費後表示：「這是在告訴全世界，這裡很平靜。」

數千人參加這次活動，其中包括基督徒和穆斯林，許多人從巴勒斯坦領土和以色列各地，甚至更遠的地方趕來，共同感受節日氣氛的回歸。

屋頂上可見修女的身影，許多帶著幼童的家庭也擠滿陽台與屋頂，只為親眼目睹聖誕樹點亮的瞬間。儘管不時下雨，許多人依然笑逐顏開，歡樂的笑聲洋溢在空氣之中。

路透報導，以色列對加薩的攻擊造成逾7萬人喪生，儘管加薩距離伯利恆約60公里，戰火對以色列占領的約旦河西岸的巴人仍造成沉重影響。

川普的加薩和平計畫包括在加薩走廊建立一個由技術官僚組成的巴勒斯坦臨時政府，有國際和平委員會監督，且獲得國際安全部隊支持。內唐亞胡說：「要如何確保第二階段能實現，本月底我會進行非常重要的對話。」

哈瑪斯則聲稱，只要巴勒斯坦完成建國且以色列結束占領，願意把在加薩地區的武器移交給當地未來的統治者。埃及認為，當務之急是組成一個可管理加薩地區的技術官僚機構，以利恢復和重建加薩。

