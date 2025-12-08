印度旅遊勝地夜店氣爆25死 含4名觀光客

印度果阿邦一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少25人死亡；圖為火災現場，夜店頓變廢墟。（美聯社）

印度 果阿邦（Goa）行政首長7日表示，當地一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，包含4名觀光 客及14名夜店工作人員，另有50餘人受傷，情況穩定正在接受治療。起火原因疑似和瓦斯鋼瓶爆炸有關。

印媒揭露該夜店出入口狹窄，消防車僅能抵達400米外，延誤救援。更有地方官員透露，涉事建築屬未獲許可的違章建築，曾遭勒令清拆，但其後有高級官員出面撤銷該清拆決定，引發各方關注。

中央社綜合法新社與路透報導，這起火災發生在果阿邦北部濱海地區阿爾波拉（Arpora）一家名為Birch的夜店，案發時間約在午夜時分。濱臨阿拉伯海的果阿曾是葡萄牙 殖民地，以熱鬧夜生活、沙灘和悠閒海岸氛圍著稱，每年吸引數以百萬計觀光客造訪。

果阿邦邦長薩望特（Pramod Sawant）在聲明中說道：「7日對我們所有人而言是極其沉痛的一天，共有25人喪生」，並表示有「3到4名」觀光客喪命，但未透露國籍。

薩望特強調：「我已下令徹查整起事件，以利釐清起火原因和後續究責。」

當地媒體援引警方說法表示，這起火災疑似「瓦斯鋼瓶爆炸」引起，但表示仍需進一步調查。

印度新聞信託社（PTI）播出的畫面顯示，救難人員正用擔架將傷者或罹難者抬離案發現場。

果阿邦消防部門首長芮克（Nitin V. Raiker）告訴印度CNN News18電視台：「許多人在地下室和廚房區域吸入濃煙窒息身亡。我接獲消息說夜店內正舉辦派對，還有火舞表演。夜店的木造結構起火，濃煙蔓延至整棟建築。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）發表聲明中說，這起事件「令人深感悲痛」。

另據印度亞洲國際新聞社（ANI），相關單位徹夜搶救並控制火勢，並已尋獲所有罹難者遺體。

今年5月，印度海德拉巴市（Hyderabad）一棟3層樓建築發生火災，造成至少17人喪生。此前一個月，加爾各答一家飯店也發生猛烈火災，至少15人死亡，當時有人爬出窗戶、逃到屋頂以求生。