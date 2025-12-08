我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

印度旅遊勝地夜店氣爆25死 含4名觀光客

編譯中心／綜合7日電
印度果阿邦一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少25人死亡；圖為火災現場，夜店頓變廢墟。（美聯社）
印度果阿邦一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少25人死亡；圖為火災現場，夜店頓變廢墟。（美聯社）

印度果阿邦（Goa）行政首長7日表示，當地一間夜店午夜傳出火警，死亡人數增至25人，包含4名觀光客及14名夜店工作人員，另有50餘人受傷，情況穩定正在接受治療。起火原因疑似和瓦斯鋼瓶爆炸有關。

印媒揭露該夜店出入口狹窄，消防車僅能抵達400米外，延誤救援。更有地方官員透露，涉事建築屬未獲許可的違章建築，曾遭勒令清拆，但其後有高級官員出面撤銷該清拆決定，引發各方關注。

中央社綜合法新社與路透報導，這起火災發生在果阿邦北部濱海地區阿爾波拉（Arpora）一家名為Birch的夜店，案發時間約在午夜時分。濱臨阿拉伯海的果阿曾是葡萄牙殖民地，以熱鬧夜生活、沙灘和悠閒海岸氛圍著稱，每年吸引數以百萬計觀光客造訪。

果阿邦邦長薩望特（Pramod Sawant）在聲明中說道：「7日對我們所有人而言是極其沉痛的一天，共有25人喪生」，並表示有「3到4名」觀光客喪命，但未透露國籍。

薩望特強調：「我已下令徹查整起事件，以利釐清起火原因和後續究責。」

當地媒體援引警方說法表示，這起火災疑似「瓦斯鋼瓶爆炸」引起，但表示仍需進一步調查。

印度新聞信託社（PTI）播出的畫面顯示，救難人員正用擔架將傷者或罹難者抬離案發現場。

果阿邦消防部門首長芮克（Nitin V. Raiker）告訴印度CNN News18電視台：「許多人在地下室和廚房區域吸入濃煙窒息身亡。我接獲消息說夜店內正舉辦派對，還有火舞表演。夜店的木造結構起火，濃煙蔓延至整棟建築。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）發表聲明中說，這起事件「令人深感悲痛」。

另據印度亞洲國際新聞社（ANI），相關單位徹夜搶救並控制火勢，並已尋獲所有罹難者遺體。

今年5月，印度海德拉巴市（Hyderabad）一棟3層樓建築發生火災，造成至少17人喪生。此前一個月，加爾各答一家飯店也發生猛烈火災，至少15人死亡，當時有人爬出窗戶、逃到屋頂以求生。

印度果阿邦一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少25人死亡，包括4名遊客...
印度果阿邦一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少25人死亡，包括4名遊客。（路透）

印度 觀光 葡萄牙

上一則

貝南政變未遂 總統宣示穩定 西非部隊維安

下一則

戰機爭議／日本召大使抗議 中國稱「倒打一耙」

延伸閱讀

印度夜店瓦斯氣爆釀23死 被揭無照營業 當局誓言徹查

印度夜店瓦斯氣爆釀23死 被揭無照營業 當局誓言徹查
俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主

俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主
印度通膨創新低 宣布降息1碼 盧比維持上漲

印度通膨創新低 宣布降息1碼 盧比維持上漲
莫迪會晤普亭強調兩國友誼 關鍵議題無實質進展

莫迪會晤普亭強調兩國友誼 關鍵議題無實質進展

熱門新聞

中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。(美聯社)

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

2025-12-01 21:41
日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言已屆滿一個月，中日關係持續緊張。日媒報導，除了「台灣有事」發言外，高市在與中國國家主席習近平首次會面時有「2個輕率舉動」，讓習顏面盡失。(美聯社)

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

2025-12-05 01:20
日本千葉縣5日傳出中國男子持刀刺傷女同事，女子雖然送醫仍傷重不治。圖為示意圖，與本文案情無關。路透

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

2025-12-05 08:31

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人