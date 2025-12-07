日提選舉制度改革 「中選區制」呼聲高

我的頻道

編譯茅毅／綜合6日電

讀賣新聞6日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼聲正愈來愈高。

日本「超黨派議員聯盟」5日在東京的國會開會討論，包含聯合執政的自民黨及日本維新會，諸多與會人士提出以「中選區連記制」為主的改革方案。該制度的選區應選名額至少兩人，選民可投給至少兩位候選人，最後由得票高者當選。

為了讓日本成為兩黨制國家，並解決其長期的「政治與金錢」金權政治問題，因此1994年1月國會通過公職選舉法修正案等4項政治改革法案。眾議員選制也自1996年10月起，從原本的「中選區單記非讓渡投票制」改為目前的單一選區兩票並立制。

然而在現行選制下，由於每個選區的應選名額僅一人，因此引發各界質疑，一旦選民所投的候選人沒當選，那這些選票就形同「廢票、無效票」。中選區制的優點則是每個選區應選名額可達五人，這讓中、小型政黨候選人當選的機率較高。

5日與會的最大在野黨立憲民主黨眾議員津村啟介就說，該選制能讓較多政黨的候選人當選，在籌組聯合政府的架構及組合上，就能有更多選項。但同黨的代表（黨魁）、前首相野田佳彥就表示，在中選區競選很花錢，修改選制應慎重。

日本 眾議員 投票

