日本歸化入籍只需5年挨批寬鬆 門檻擬倍增至10年

編譯周辰陽／綜合5日電
日本政府正研議大幅收緊外國人取得日本國籍的門檻，將現行的「5年以上」實質提高至「10年以上」。（路透）
日本每日新聞4日報導，多位政府與執政黨相關人士透露，日本政府已著手調整外國人取得日本國籍的居住年限要件，計畫將現行的「5年以上」實質提高至「10年以上」，並納入預計2026年1月編制的外國人政策基本方針中。

目前日本的「永住許可」原則上要求居住10年以上，而歸化僅需5年，政府與執政黨內部出現批評聲音，認為外國人取得日本國籍的居住要件相對較為寬鬆。

日本政府在4日的自民黨會議上表示，歸化審查除居住年限外，還包括「品行良好」以及「能夠憑藉本人或配偶的資產或技能維持穩定生活」等多項要件，且最終判斷具相當裁量空間。因此，政府正研議在不修改國籍法中「5年以上」規定的情況下，透過行政運用將實際認可的居住期間延長至10年以上。

歸化條件除居住時間外，也包括「品行良好」、「能夠應付日常生活的日語能力」和「本人或配偶的資產與技能足以維持穩定生活」等要求，但日語能力並未列入永住許可的申請要件。有意見指出，從整體條件綜合來看，不能一概而論地說歸化要求較為寬鬆。不過，執政黨人士仍強調，「為了與永住許可保持整合性，有必要延長國籍取得的居住年限要件」。

根據日本法務省資料，2024年申請日本國籍的人數為12248人，同年獲准者為8863人。隨著在日居住的外國人數量增加，日本政府從石破茂擔任首相時期，開始檢討外國人入籍條件。高市早苗出任首相之後，已著手在明年1月前出台針對外國人政策的新方針。

