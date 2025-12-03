黎巴嫩彌撒湧15萬人 教宗返國前促停止攻擊與敵對

我的頻道

編譯中心╱綜合2日電
天主教教宗良十四世12月2日造訪黎巴嫩首都貝魯特的港口，為5年前大爆炸罹難者祈禱。(美聯社)
天主教教宗良十四世12月2日造訪黎巴嫩首都貝魯特的港口，為5年前大爆炸罹難者祈禱。(美聯社)

羅馬天主教教宗良十四世2日結束為期三天的黎巴嫩訪問行程，教宗啟程返國前呼籲停止「攻擊與敵對行動」，並強調中東亟需以新的方式追求和平。

中央社引述法新社報導，教宗良十四世進行就任以來首次國際牧靈訪問，11月30日從土耳其抵達黎巴嫩，進行為期三天訪問。教宗2日於黎巴嫩行程的最後一天，在貝魯特濱海區主持戶外彌撒，吸引了大約15萬人參加。他強調，中東須有拒絕暴力、克服分裂的新作法，同時敦促區域內的基督徒「要有勇氣」。

教宗說：「我特別為摯愛的黎巴嫩祈禱，也再次要求國際社會不遺餘力推動對話及和解進程。」

返國前，教宗在貝魯特機場發表談話指出，雖未能遍訪黎國所有地區，但「我在此表達對和平的期盼，也衷心呼籲：願所有攻擊與敵對行為停止」。教宗說：「我們必須承認武裝戰鬥不會帶來好處，武器雖然能奪命，但協商、調停與對話才有建設性。讓我們所有人選擇和平，不只是當成目標，更要視為行動的道路。」

教宗在主持戶外彌撒前，先行前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。那場災難奪走超過220條人命，造成逾6500人受傷，市區大範圍區域遭到重創。

教宗在追悼遇難者的紀念碑前靜默祈禱後點亮一盞燈，一旁依然可以看見災難後留下的貨櫃、瓦礫堆和從毀損穀倉中散落的小麥粒。接著他跟倖存者和罹難者家屬握手、交談並且給予祝福，當中有許多抱著親人照片的兒童。

數以萬計民眾天還沒亮就聚集在貝魯特濱海區準備參加露天彌撒，有人來自鄰國敘利亞，甚至美國。22歲的法德爾表示：「這是給黎巴嫩的一線希望。我光是看到大家有多快樂、眼中閃爍對國家未來的希望，就已經感受到祥和。」

教宗2日稍早還探訪了修女經營的精神醫院，院長馬赫洛夫激動地感謝教宗是「被遺忘者和弱勢者的父親」。教宗說：「我們不能忘記最脆弱的族群。」

黎巴嫩總統奧恩2日在送別教宗的儀式上表示，教宗的來訪提醒世人「全球沒有忘記黎巴嫩，仍有人為此地祈禱並努力促成和平」。

羅馬天主教教宗良十四世2日上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。(...
羅馬天主教教宗良十四世2日上午在黎巴嫩貝魯特濱海區主持彌撒，吸引15萬人參與。(美聯社)
教宗良十四世2日在黎巴嫩行的最後一天，前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜...
教宗良十四世2日在黎巴嫩行的最後一天，前往2020年8月4日貝魯特港爆炸事故地靜默祈禱。(路透)

