俄混合戰威脅 北約擬先發制人 澤倫斯基訪法盼歐洲更挺烏

對於俄羅斯 發動的網路攻擊、破壞行動與空域侵擾等混合戰，北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席表示，北約 考慮採取「更具攻擊性」回應。

北約軍委主席德拉貢告訴「金融時報」（Financial Times）：「我們正在研究…在網攻方面，我們目前算是被動回應。而採更具攻擊性或積極主動作為而非被動回應，這是我們正在思考的事。」

金融時報報導，歐洲遭遇多起混合戰事件，有些被歸咎於俄羅斯、有些則尚未查明來源。這些混合戰事件，從波羅的海海底電纜被割斷到跨國的網路攻擊都曾出現；部分外交官，特別是東歐國家的外交官敦促北約不要僅止於被動回應，應予以反擊

而對於網攻予以反擊可能相對容易，因為許多國家具備網路攻擊能力；但對於破壞行動或無人機入侵等情況，反擊困難度則較高。

德拉貢告訴金融時報，「先發制人打擊」可能可以被視為「防禦行動」，但「這種做法離我們一貫的思維與行動，還有一段距離」。

北約的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）行動已取得成效，出動艦艇、軍機與海軍無人機巡邏海域，讓2023與2024年與俄羅斯影子艦隊有關的船隻割斷海底電纜情況不再重演。德拉貢指出：「自從展開波羅的海崗哨行動後，類似事件就沒再發生，這代表這種威懾是有效的。」

路透報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃1日表示，北約軍委主席稱北約考慮採取「先發制人打擊」的說法極不負責任，並指此舉意在推升緊張情勢、加劇局勢升溫。

另一方面，在美國推動俄烏終戰計畫之際，烏克蘭 總統澤倫斯基1日在巴黎與法國總統馬克宏會談，希望加強歐洲對烏克蘭的支持，而川普特使威科夫2日則將在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。

澤倫斯基與馬克宏在法國總統府艾麗榭宮會談的同時，烏克蘭正在考量美國總統川普主導的終戰方案，但歐洲國家擔憂該方案可能向俄羅斯的要求讓步。

美方與烏克蘭談判代表在美國佛羅里達州進行數小時的會談，雙方皆稱會議「富有成效」，川普更在空軍一號上稱很有機會達成協議。澤倫斯基形容在美國的會談「非常有建設性」，並補充道，等代表團返國完成簡報後，將對烏克蘭進一步的行動做出決定。