威脅斷經援 川普強勢干預宏都拉斯大選 分析：恐幫倒忙

宏都拉斯30日舉行總統大選，阿斯夫拉（左起）、蒙卡達、納斯拉亞陷入激烈的三方競爭。（路透）

宏都拉斯30日舉行總統大選，美國總統川普 28日對宏國政治進行重大干預，不僅特赦已遭定罪的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），還揚言若他偏好的候選人敗選，將切斷美國的援助。葉南德茲去年在美國法院因販毒罪名被定罪，判處45年徒刑。

中央社綜合法新社與路透報導，葉南德茲於2014年至2022年期間領導這個中美洲國家，後遭美國檢方指控協助約400噸古柯鹼輸入美國。他在卸任僅數周後被引渡至美國，當時現任總統、左派的卡斯楚（Xiomara Castro）剛上台。

川普28日在「真實社群」（Truth Social）貼文中，重申他對宏都拉斯保守派「國家黨」總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的支持，並表示：「如果他沒贏，美國將不會再把好錢投入無底洞。」他說：「因為一個錯誤的領導人只會為一個國家帶來災難性後果，無論是哪個國家都一樣。」

川普先前就已表態支持阿斯夫拉，但他最新的言論則更進一步，顯然是以阿斯夫拉的勝選作為未來援助宏都拉斯的條件。

川普在他的貼文中說：「我將給予前總統葉南德茲完全且徹底的特赦。根據許多我非常尊敬的人士所言，他受到了非常嚴苛且不公平的對待。」

67歲的阿斯夫拉是建築業大亨，也是宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）的前市長。他正與現任總統親信、左翼律師蒙卡達（Rixi Moncada）及前副總統、電視主持人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入激烈的三方競爭。

川普28日指控72歲的納斯拉亞是攪局的候選人，意圖分散阿斯夫拉的選票。另據彭博社、CNN、紐約時報 報導，川普宣稱只有阿斯夫拉跟他合作打擊委內瑞拉 總統馬杜洛等「販毒共產主義者」，並指蒙卡達和納斯拉亞為「共產主義者」和「邊緣共產主義者」。

不過，宏都拉斯進步派前總統賽拉亞分析說，川普赦免葉南德茲實際上是在保護這個國家的掠奪者，現在又要宏都拉斯人投票給毒梟政權的直接繼承者阿斯夫拉，可能降低阿斯夫拉勝選機率。

這場選舉結果或許可能影響宏都拉斯在現屆政府任內跟北京建交的決定，因為阿斯夫拉和納斯拉亞兩人皆主張北京未兌現購買白蝦和投資的承諾，擬跟台灣「復交」。阿斯夫拉立場親美，主張重新倒向台灣；納斯拉亞大打「反北京牌」，還自詡「美國友人」，並將國內經濟困境歸咎於面對中國，宣稱跟台灣「復交」有助恢復就業。

北京方面則寄望蒙卡達可勝選，在選前已和宏都拉斯簽訂合約，承諾未來兩年將從宏國進口總值5000萬美元白蝦，展現對現屆政府的支持。