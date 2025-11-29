我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

31年來首見…歐盟最大豬肉產國 西班牙驗出非洲豬瘟

編譯中心／綜合28日電
西班牙農業部28日表示，巴塞隆納附近發現的2頭已死野豬體內驗出非洲豬瘟病毒，是繼1994年、31年以來西班牙首度出現非洲豬瘟病例，可能導致其對中國日增的豬肉出口面臨禁令限制。

路透報導，根據西班牙農業部的資料，西班牙是歐洲聯盟最大的豬肉產國，產量占全歐盟的1/4左右。而西班牙正努力向中國市場招手，盼在全球豬肉產業擴大市占率。

儘管非洲豬瘟病例恐導致西班牙豬肉面臨中國禁令，但範圍可能有限。因為兩國本月稍早已簽署協議，若西班牙爆發非洲豬瘟，中國只會禁止疫區豬肉進口，而非所有西班牙豬肉。

近幾年非洲豬瘟在歐洲朝西部擴散，規模龐大的德國豬肉產業已受到衝擊，出口遭到許多國家禁止；克羅埃西亞近幾個月也在努力控制疫情。

報導指出，西班牙農業部表示，他們已經通知歐盟當局，並在受影響地區啟動緊急措施。在調查人員持續尋找感染源頭之際，西班牙農業部呼籲養豬場加強防範措施。

西班牙農糧生產衛生與動物福利總局局長賈西亞（Emilio Garcia）指出，停運措施是按近期與北京達成的雙邊協議實施。等中國宣告協議啟動後，受非洲豬瘟影響以外地區將可恢復對中國出口。

根據西班牙農業部數據，巴塞隆納位於加泰隆尼亞（Catalonia）地區，這個地區占西國豬場7%左右。

非洲豬瘟 農業部 歐盟

法專家示警禽流感突變風險 威脅恐更勝新冠

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

